轉型傳統西瓜節 鹿草鄉長嚴珮瑜舉辦「鹿此友趣」市集

嘉義縣鹿草鄉過去以西瓜聞名，鄉長嚴珮瑜今年首次結合鹿草在地農特產，將西瓜節擴大為「鹿此友趣」農特產文化產業活動，盼帶動地方農業發展，除了有鹿草鄉豐富多元農特產，也邀請歌手、劇團炒熱氣氛，周末吸引上百人到場參加。

鹿草鄉在地農友與返鄉青年大展長才，拿出多肉植物、蜂蜜、小黃瓜、植物萃取純露、羊乳製品等自耕、自製產品，還有餐車美食與舞台節目，YO-YO家族帶動跳、鹿草青年創作歌手黃茵琪彈唱及禮物盒劇團互動表演，炒熱現場氣氛。

鹿草鄉農會陳健平總幹事說，今年將過去傳統的西瓜節轉型為農特產活動，象徵鹿草農業的多元豐富性，農會與鄉公所合作將農產品以各種風貌呈現，包括秋葵餅乾、火龍果醋、龍眼花蜜等，形塑在地農產品牌形象，同時提升農產收益。

縣長翁章梁說，鹿草鄉過去以西瓜聞名，是傳統的農業鄉鎮，在馬稠後產業園區進駐營運之後，帶動產業轉型與農業再升級，隨著農友種植技術提升與智慧農業的推進，鹿草鄉稻米、秋葵、洋香瓜、火龍果、菱角、番茄、小黃瓜等產品，都已建立品牌與產銷模式。