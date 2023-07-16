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轉型傳統西瓜節 鹿草鄉長嚴珮瑜舉辦「鹿此友趣」市集

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉過去以西瓜聞名，今年首度結合在地農特產，將西瓜節擴大轉型為農特產文化產業活動。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉過去以西瓜聞名，今年首度結合在地農特產，將西瓜節擴大轉型為農特產文化產業活動。圖／鹿草鄉公所提供

嘉義縣鹿草鄉過去以西瓜聞名，鄉長嚴珮瑜今年首次結合鹿草在地農特產，將西瓜節擴大為「鹿此友趣」農特產文化產業活動，盼帶動地方農業發展，除了有鹿草鄉豐富多元農特產，也邀請歌手、劇團炒熱氣氛，周末吸引上百人到場參加。

鹿草鄉在地農友與返鄉青年大展長才，拿出多肉植物、蜂蜜、小黃瓜、植物萃取純露、羊乳製品等自耕、自製產品，還有餐車美食與舞台節目，YO-YO家族帶動跳、鹿草青年創作歌手黃茵琪彈唱及禮物盒劇團互動表演，炒熱現場氣氛。

鹿草鄉農會陳健平總幹事說，今年將過去傳統的西瓜節轉型為農特產活動，象徵鹿草農業的多元豐富性，農會與鄉公所合作將農產品以各種風貌呈現，包括秋葵餅乾、火龍果醋、龍眼花蜜等，形塑在地農產品牌形象，同時提升農產收益。

縣長翁章梁說，鹿草鄉過去以西瓜聞名，是傳統的農業鄉鎮，在馬稠後產業園區進駐營運之後，帶動產業轉型與農業再升級，隨著農友種植技術提升與智慧農業的推進，鹿草鄉稻米、秋葵、洋香瓜、火龍果、菱角、番茄、小黃瓜等產品，都已建立品牌與產銷模式。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，透過鹿草鄉農會與在地農友投入，銜接更多資源挹注並建立農業品牌，在農業與工業區企業，也期盼有更多產業合作共榮，帶動經濟活絡，未來藉由鹿草市區街道改造、場域活化與商圈行銷，讓鹿草形象持續提升。

嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜今年結合在地農特產，擴大舉辦「鹿此友趣」農特產文化產業活動。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜今年結合在地農特產，擴大舉辦「鹿此友趣」農特產文化產業活動。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉過去以西瓜聞名，今年首度結合在地農特產，將西瓜節擴大轉型為農特產文化產業活動。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉過去以西瓜聞名，今年首度結合在地農特產，將西瓜節擴大轉型為農特產文化產業活動。圖／鹿草鄉公所提供

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