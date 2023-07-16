搶救穿山甲避犬殺 台南社大開課 就地取材作魔力驅狗棒

台南社區大學推動社群共學，鼓勵師生群體學習合作，投入公共議題的倡議與行動，從公益修繕社群到護蟹、搶救穿山甲；從龍崎地質公園環境教育到記錄蘆竹溝生態，學員走入社區，參與公共事務。今天下午3點，社大以「從我到我們」為主題，在水交社文化園區結合展演及學習體驗舉辦教與學博覽會，內容豐富又精彩。

教與學博覽會的籌畫者陳冠達表示，疫情使得社大的線上課程比例提高，但許多資深學員認為線上課程有其必要，卻不能替代實體課程，因此，此次博覽會特別以從「有伴」到「友伴」，讓「我」變成「我們」的主題設計，希望提供給市民現場體驗社大學習的感染力，來讓更多人感受社大共學的美好。

這次博覽會以班級社群的學習及行動主題來規畫，設計有「剛剛好的速度遊台灣-鐵馬旅行區」、「減廢修修修-修繕同好區」、「公民科學家-生態遊戲區」、「生活研究-友善城市設計區」等40多個攤位，參加的市民可以透過闖關的方式，體驗如何正確使用望遠鏡賞鳥、窺箱觀察水下的世界的生態觀察方式；學習動手修繕生活中常會損壞的水龍頭、電扇；鐵馬社群也展示友善鐵馬旅行的路線設計與裝備展示等等，以輕學習的方式體驗社大課程的多元趣味。

公民科學家課程教師陳泰豪說，社大組成公民科學家社群，是希望把生態研究者常使用的知識與工具，轉化為一般人可以上手的學習，協助記錄更多第一線的觀察資料給研究者參考。課程中發展出許多有趣的自然觀察學習，如請社大木本物質班支援設計窺箱，觀察記錄水下生物；與龍崎在地巡守志工合作，記錄穿山甲及在地生態。

針對龍崎穿山甲常受到犬殺威脅的議題，社大環境教師晁瑞光表示，將在下學期推出阿甲戰士自然創作營的課程，以銀合歡、刺竹做魔力驅狗棒。課程融入對於穿山甲生存棲地的威脅觀察，學員可以以堅固、再生、快速等各種魔力主題想像，撿拾有關連特性的植物、羽毛來創作自己的魔杖，很適合家庭一起來學習。