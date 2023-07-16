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南市女性人口超越男性 老照片特展見證女性溫柔與勇氣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局與台灣國家婦女館、婦女新知基金會合辦「百草千花，不畏風雨」婦女新知老照片特展。圖／台南市社會局提供
台南市社會局與台灣國家婦女館、婦女新知基金會合辦「百草千花，不畏風雨」婦女新知老照片特展。圖／台南市社會局提供

台南女性人口已超越男性，市政府為推展婦女權益並讓市民朋友更認識婦女權益，社會局與台灣國家婦女館、婦女新知基金會合辦「百草千花，不畏風雨」婦女新知老照片特展，社會局長盧禹璁今表示，此活動見證著台灣女性的溫柔堅韌與勇氣，並帶領大家持續前行。

市長黃偉哲表示，近年來婦女人口比例逐年提升，截至今年5月止，南市總人口數為185萬8,092人，女性人口93萬4968人，佔了50.3%，已超越男性人口數，顯現推展婦女福利的重要。社會局婦女福利服務中心為讓市民能夠一起關注女性議題、打造性別友善及平權之環境，透過跨縣市網絡、公私協力的方式，提供各項活動與議題宣導，持續推動本市婦女福利、性別友善政策及倡導性別平權。

盧禹璁說，婦女新知老照片特展地點於永華婦女福利服務中心（安平區中華西路二段315號7樓）大廳，時間至7月28日止，內容精選了23個性別議題，除老照片現今場景的今昔比較外，也將台灣的婦女運動歷史脈絡書寫下來，記錄婦運路上不離不棄的身影。期待透過老照片中的光影，折射出台灣婦女運動史的一隅，回顧婦女運動的一連串歷程，汲取經驗與知識，促使婦女服務的推動上能拓展視野，也更能回應社會需求。

「百草千花，不畏風雨」老照片特展，回顧台灣婦女運動歷史、爭取女性權益的歷程，期待參與者都能在婦女及性別權益的提倡與爭取這條道路上，從歷史的紀錄中能窺見及回顧，是過往前輩們篳路藍縷的足跡，見證著台灣女性的溫柔堅韌與勇氣，也引領大家持續往前走。

盧禹璁表示，配合特展，昨邀請婦女新知基金會董事吳翠松教授，講座「回首來時路：台灣婦女運動的過去與未來」，與關注婦女、性平權益的參與民眾一同探討台灣婦女運動歷程，並導覽這些珍貴照片。

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