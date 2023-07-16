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台南停車智慧化比例全國第一 每年減少碳排放2.92噸

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市推智慧停車，榮獲「台灣永續行動獎金獎」殊榮。記者鄭惠仁／翻攝
台南市推智慧停車，榮獲「台灣永續行動獎金獎」殊榮。記者鄭惠仁／翻攝

台南市政府推動智慧停車，昨榮獲「台灣永續行動獎金獎」殊榮，市長黃偉哲今表示，南市舊城區道路狹窄，不易增設停車空間，因此推動智慧停車格，讓市民和旅客能即時掌握停車資訊；現已設置1萬1000席智慧停車格，智慧化比例78%為全國第一。

黃偉哲說，台南不僅是全國最早採用「智慧路邊停車計費系統」的城市，而且附加效益至少有3項。除了增加停車周轉率，讓駕駛人能得知目前停車狀況，也能增進車格釋出；另開單無紙化，可以減少作業人力及達到減碳效果；且透過科技掌握車流路況，能累積城市智慧化的經驗，將來可以擴大延伸應用。

台灣永續行動獎，是由「TCSA 台灣企業永續獎執行委員會」舉辦，為國內重要的永續行動競賽。對於智慧停車能獲得金獎榮譽，黃偉哲除了感謝評審的肯定，也感謝市民朋友和市府團隊的努力，共同實踐永續行動的倡議。

交通局長王明德指出，根據成大研究發展基金會於今年4月辦理滿意度調查結果顯示，智慧停車整體滿意度高達92.36%，且有94.5%受訪者支持推展智慧停車政策，代表台南市智慧停車管理服務受市民高度認同與支持。

交通局表示，台南市於2018年率先採用促參BOT方式建置「智慧路邊停車計費系統」，導入民間最新科技與管理模式，在時間上進一步提高周轉率來增加停車格供給。至今已設置4000席智慧停車柱、7,000席地磁偵測停車格，智慧化比率為78%為全國之冠，未來將持續布建智慧車格、提升智慧化比率。

另，電子票證現場繳費服務，也能達到開單無紙化的目標，每年可減少停車單據246萬張、減少二氧化碳排放2.92噸，有助於台南淨零轉型，也呼應聯合國提倡的永續發展指標（SDGs）。

交通局指出，經由智慧化科技設備所蒐集到的停車資訊，建置全台首創「智慧停車雲端數據平台」介接整合各項停車資訊，透過「台南好停APP」提供使用者即時停車資訊、停車導引及停車格預測等服務，減少尋找車格繞駛時間，每次尋找車格時間平均減少約5至6分鐘，近3年減少二氧化碳排放量約1070噸，除降低交通堵塞機率與空氣污染，也提升了停車格周轉率及使用率。

台南 黃偉哲 碳排放

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