拆解嘉南大「圳」字 土川博物館日本福島開展

南市府今起至9月10日，在日本福島縣西會津國際藝術村推出「土川博物館」特展，透過拆解「圳」字為「土」、「川」，呈現水與土地交會嘉南大圳水路，孕育嘉南平原生活面貌。

竣工於1930年的嘉南大圳，水路遍布嘉南平原，是當時東亞最大水利工程，豐厚平原上十多萬甲耕地，餵養土地眾多生命。為述說近百歲嘉南大圳與這塊土地上故事，「土川博物館」特展透過拆解「圳」字為「土」、「川」，呈現水與土地交會圳路，孕育嘉南平原獨特生活面貌、米糧文化及信仰風俗，也是人與自然近百年來相互依存。

台南市文化資產管理處今天新聞稿表示，展覽以日治時期旅台畫家、嘉南大圳之父八田與一的侄兒伊東哲創作的「蠟描壁掛嘉南大圳工事模樣」為前導，將展場空間轉化為人、水利技術、糧食、自然環境與其他物種，如何因嘉南大圳而交會與互動的博物館場域，並復刻一座隆田chacha文化資產教育園區的縮小版水路柏青哥。

也透過紀錄片影像、聲音裝置與各種形式藝術創作，與多位日本藝術家合作，呈現嘉南大圳孕育下百年台灣樣貌；聲音藝術家吳燦政，錄製嘉南平原日常生活聲音，讓現場觀眾得以「聲」歷其境。

西會津國際藝術村總監矢部佳宏今年初曾造訪烏山頭水庫與台南，對於兩地都有水資源保存的難題深感共鳴，希望透過此次展覽，讓更多人認識台灣，以及人與土地相互共存的關係。

西會津小學校長菅家由紀子由衷感謝台南市政府致贈「看天田」繪本，讓學生們有機會能更深刻地認識台灣，也期許「土川博物館」特展帶動更多日本人深入造訪台灣，感受台南豐厚人文底蘊。

文資處長林喬彬說，嘉南大圳系統與烏山頭水庫的興建，讓嘉南平原「看天田」從此變良田，大幅改變嘉南平原人們生活方式。不分地域、種族，水資源的利用是人類共同課題，西會津和台灣有著一樣的挑戰，彼此先天條件相似，卻孕育出不同流域文化，體現人類面對大自然如何因地制宜，共存共榮。

文化局表示，「土川博物館」是以水與土地為淵源的文化交流，結合台日雙方資源打造展覽。今天特展開幕，由林喬彬代表南市府致贈「看天田」繪本給西會津小學。時逢台南400將至，藉此吸引更多日本遊客來訪台灣，從烏山頭水庫、隆田chacha園區與嘉南大圳，一同認識台南豐富人文風貌。