台南雨水下水道 部分老舊需整修

台南市雨水下水道長度雖然居全台之冠，部分雨水下水道卻是又老又窄，有的下水道甚至達「半百」高齡，面對頻繁的強降雨總是逢雨必淹，民代要求通盤檢討、加速更新。市府水利局表示，早年雨水下水道確實不敷使用，正向營建署爭取經費，朝每年增加10公里的目標邁進。

台南的雨水下水道長度738公里，長度全台第一，水利局表示，全市規畫下水道的長度為938公里，目前完成率78%。

議員認為除建置下水道，也應總體檢通水斷面是否足夠才能改善淹水，及老舊箱涵是否破損，以免出現「天坑」。水利局說，逐年檢討及重新規畫，每年編列約1億元維護經費，健全都市公共建設。

議員林美燕說，面對極端天氣，往往出現超過100毫米強降雨，如安平五期、南區等很多舊側溝設計容納雨水量，不夠用，要全面檢討雨水下水道容量能否承受瞬間時雨量，擴大檢視排水路、排入側溝的瓶頸等，避免淹水，並檢視老舊箱涵的位置及安全性，防止道路被重車壓過後陷出大洞。

水利局表示，目前持續規畫建置雨水下水道系統，隨著都市發展，早年下水道規畫不符合現況，已完成市區、永康、仁德、新營等雨水下水道系統重新規畫。

最近辦理楠西區雨水下水道系統規畫，該區雨水下水道施作長度約2.2公里，實施率59.6%，是1976年由前省府住宅都市發展局完成，已逾46年，隨著都市發展迅速及短延時強降雨，市區部份地區仍有積淹水情事。

水利局說，楠西區因近年都市計畫多次通盤檢討或重製，且多年建設，造成地形地物改變，向營建署爭取450萬檢討，針對雨水下水道系統全盤調查、檢討分析，一併檢視淤積、破損、地下管線附掛及穿越等進行改善，維持排水功能。

縣市合併10多年，南市許多地區重劃，除營建署經費補助，地政局市地重畫基金也加速建置，每年編列約1億元維護，除釐清水路了解積淹水原因，也可發現危及通水斷面淤積與箱涵破損狀況，據以清疏強化雨水下水道箱涵結構，改善淹水。