台江學子完成台江流域小論文 手作「台江平安餅」謝師
台江學子暑期不放假，小台江、水水長安、少年台江等10多位高國中小同學，參加台江流域專題研究人文營，首度以台江文化路徑空間設計為主題，完成為家鄉設計的小論文，今天手作「台江平安餅」謝師，送給黃靖雅、陳彤羚、翁育民指導老師以及父母親，同時報告各自完成的台江流域專題研究小論文及模型設計。
台南社大台江分校為陪伴在地高國中小學親師生，深入探索台江人文及環境生態，每年暑假策辦「台江流域專題研究人文營」，邀請學者專家指導學生探索調查社區文化及環境生態，共同討論社會實踐的行動方案，再撰寫成壁報小論文，提供公部門相關單位，做為政策參考。
今年適逢台江建庄二百年，以台江文化路徑空間設計為主題，帶領台江流域親師生，實地踏查「開江紀」、「棲身港灣」等公共藝術策展，對照台灣堡圖，找出一百多年前的台江古道，再進行空間設計，經歷兩個星期的探索實作，小台江、水水長安、少年台江等同學，完成「台江環頸雉單車道」、「山海圳治癒之路」、「海佃路紅樹林公車站牌」、「此地有蟹」等策展設計。
為感謝老師及父母親的陪伴指導，今天邀請郭一勤、吳科毅老師擔任「真人圖書」，分享求學工作生命經驗，學生下午進廚房手作餅干、台江平安餅，送給老師及父母親，表達謝師之意，學生也報告這兩周來撰寫小論文，以及台江文化路徑空間設計的模型成果。
學生說，一年一度為台江家鄉設計的流域專題研究人文營，老師都有不同專業，聆聽老師的求學工作生命經驗，如同閱讀「真人圖書」的精彩，進而認識自己，看清自己。
家長也表示，台江流域專題研究人文營不只是孩子，大人也收穫滿滿，看到孩子的學習及設計成果是幸福感動，特別是幫助孩子走進台江，深入認識台江在地歷史文化及環境，發現家鄉之美，過程雖然辛苦，卻是甜美的
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