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台積電首度雲林徵才收百張履歷 83家廠商提供2千個職缺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣今天舉辦就業徵才博覽會，83家廠商提供逾2千個職缺，台積電也首度在雲林縣現場徵才。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天舉辦就業徵才博覽會，83家廠商提供逾2千個職缺，台積電也首度在雲林縣現場徵才。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天舉辦就業徵才博覽會，83家廠商提供逾2千個職缺，台積電也首度在雲林縣現場徵才，主辦單位統計，今天吸引近千名求職者投遞履歷，台積電收到近百張履歷，現場以科技業、服務業最受求職者青睞。

雲林縣長張麗善指出，今年就業博覽會感謝勞動力發展署雲嘉南區分署提供很多指導，不只縣內企業提供就業機會，很多公司也跨縣市到雲林搶人才，參加就博會徵才的企業都有縣府把關，民眾求職不用擔心受騙。

縣府勞動暨青年發展事務處處長張世忠表示，今天參與徵才的企業包含科技業、傳統產業、食品加工業、服務業等，職缺有儲備幹部、研發人員、工程師、採購、技術員、門市服務員等多元職類，就業媒合率超過5成。

張世忠說，今年企業開出的薪資待遇大多有提高，其中又以製造業薪資待遇普遍都有超過一成的漲幅，希望薪水高一點的民眾，製造業是不錯的選擇。

徵才活動到下午結束，累計近千人到場投遞履歷，首度在雲林徵才的台積電收了近百張履歷，不只科技業受青睞，服務業的求職人潮也不斷。

雲林縣今天舉辦就業徵才博覽會，83家廠商提供逾2千個職缺，台積電也首度在雲林縣現場徵才，縣長張麗善（中）到場為求職者打氣。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今天舉辦就業徵才博覽會，83家廠商提供逾2千個職缺，台積電也首度在雲林縣現場徵才，縣長張麗善（中）到場為求職者打氣。記者陳雅玲／攝影

雲林 求職 履歷 台積電 張麗善 薪資

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