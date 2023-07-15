雲林登革熱增6例累計33例 空拍機巡查兩天開罰17戶

雲林縣登革熱疫情持續延燒，今天新增6例確定病例，均住在古坑鄉，全縣累積確診已有33例，擔心疫情蔓延，縣府鐵腕執法嚴懲，派出空拍機揪出有孑孓的積水容器開罰，昨天至今已開出17張罰單，半數都是空拍機巡查發現，由稽查人員開罰。

雲林縣衛生局表示，今日新增6例確定病例均住在古坑鄉荷苞村，是7月11、12日通報的疑似個案，經社區快篩站篩檢及醫院通報確診，全縣累計33例分別居住在古坑鄉(東和村5例，高林村1例、荷苞村18例、古坑村1例、水碓村2例)、斗六市(鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例及溪洲里2例)及台西鄉(海口村1例)。

因古坑鄉荷苞村為疫情熱區，衛生局持續派員至荷苞村實施逐戶訪視衛教，若發現疑似登革熱症狀的民眾，立即協助抽血進行登革熱NS1快篩。

環保局從昨天開始全縣強力執法，環保局稽查人員與各公所派員巡查積水容器，若在疫情熱區發現有孑孓的積水容器，立即開罰6千元，非熱區開罰1200元，為讓積水容器無所遁形，環保局派出空拍機進行空中巡查。