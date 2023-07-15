疑光電掮客申請大佃農遭拒 竟投訴南市府反咬農會

光電入侵台傳出南後壁特定農業區；疑土地掮客在光電未核准前，申請大佃農身分遭後壁農會拒絕受理，竟投訴市府，地方聞訊一片譁然，憂心在這樣下去，後壁真的會變成「無米樂」。

為調整農業生產及勞動結構，促進農業轉型升級，農委會自2009年5月起正式推動「小地主大佃農」政策，鼓勵無力耕種老農或無意耕作農民，將自有土地長期出租給有意願擴大農場經營規模農業經營者，也提供相關補貼優惠方案。

後壁農會近日有名疑為土地光電掮客婦人，以女兒名義自稱返鄉務農，農會審核發現，婦人是以地主「土地意向書」而非「土地同意書」申請「小地主大佃農」。

且進一步查出，婦人更私刻地主印章，研判在光電未核准前，想用簽約土地來申請大佃農身分，適用政府相關補貼；農會詢問地主，地主也否認同意種電，最後農會審查後拒絕該申請案。

「還有天良嗎！」農會人員說，該名婦人近日竟轉向市府投訴農會，農會不解表示，為何光電業可以化整為零，在後壁特定農業區？也懇求請市府好好審查，市府今強調，絕對會力挺農會到底。

當地青農說，連年休耕加上光電大舉壓境，後壁區大面積單一生產的規模優勢恐怕會動搖。

也有老農說，農業人口逐漸老化、凋零，有心接棒的青農卻面臨光電造成農地流失的危機，再這樣下去，後壁真的會變成「無米樂」，農委會一方面鼓勵青農返鄉，但光電業者蠶食鯨吞農地，政策根本自我矛盾。