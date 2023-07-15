快訊

拋震撼彈宣布離婚！Makiyo親曝「簽字原因」 短命婚姻一年玩完

宣昶有稱「侯、郭被朱立倫騙了」 侯友宜這樣說

深度僅13.9公里！15:50花蓮發生規模4.1地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑光電掮客申請大佃農遭拒 竟投訴南市府反咬農會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疑光電掮客申請小地主大佃農遭拒，竟投訴南市府反咬台南後壁農會，地方一片譁然。記者謝進盛／攝影
疑光電掮客申請小地主大佃農遭拒，竟投訴南市府反咬台南後壁農會，地方一片譁然。記者謝進盛／攝影

光電入侵台傳出南後壁特定農業區；疑土地掮客在光電未核准前，申請大佃農身分遭後壁農會拒絕受理，竟投訴市府，地方聞訊一片譁然，憂心在這樣下去，後壁真的會變成「無米樂」。

為調整農業生產及勞動結構，促進農業轉型升級，農委會自2009年5月起正式推動「小地主大佃農」政策，鼓勵無力耕種老農或無意耕作農民，將自有土地長期出租給有意願擴大農場經營規模農業經營者，也提供相關補貼優惠方案。

後壁農會近日有名疑為土地光電掮客婦人，以女兒名義自稱返鄉務農，農會審核發現，婦人是以地主「土地意向書」而非「土地同意書」申請「小地主大佃農」。

且進一步查出，婦人更私刻地主印章，研判在光電未核准前，想用簽約土地來申請大佃農身分，適用政府相關補貼；農會詢問地主，地主也否認同意種電，最後農會審查後拒絕該申請案。

「還有天良嗎！」農會人員說，該名婦人近日竟轉向市府投訴農會，農會不解表示，為何光電業可以化整為零，在後壁特定農業區？也懇求請市府好好審查，市府今強調，絕對會力挺農會到底。

當地青農說，連年休耕加上光電大舉壓境，後壁區大面積單一生產的規模優勢恐怕會動搖。

也有老農說，農業人口逐漸老化、凋零，有心接棒的青農卻面臨光電造成農地流失的危機，再這樣下去，後壁真的會變成「無米樂」，農委會一方面鼓勵青農返鄉，但光電業者蠶食鯨吞農地，政策根本自我矛盾。

農會 青農 掮客 農民 農地

延伸閱讀

「獵地案」爭議不斷！台中200億土地被沒收 地主跳腳：沒做錯事土地竟沒了

遭控超貸給陳冠廷 竹崎農會總幹事不忍了：提告到底

低地力農地做光電挨批滅農 陳吉仲：法制作業會先暫停

苗栗公館限定的紅棗紅了 鄉農會：夏日炎炎、紅棗正甜

相關新聞

台積電首度雲林徵才收百張履歷 83家廠商提供2千個職缺

雲林縣今天舉辦就業徵才博覽會，83家廠商提供逾2千個職缺，台積電也首度在雲林縣現場徵才，主辦單位統計，今天吸引近千名求職...

雲林登革熱增6例累計33例 空拍機巡查兩天開罰17戶

雲林縣登革熱疫情持續延燒，今天新增6例確定病例，均住在古坑鄉，全縣累積確診已有33例，擔心疫情蔓延，縣府鐵腕執法嚴懲，派...

疑光電掮客申請大佃農遭拒 竟投訴南市府反咬農會

光電入侵台傳出南後壁特定農業區；疑土地掮客在光電未核准前，申請大佃農身分遭後壁農會拒絕受理，竟投訴市府，地方聞訊一片譁然...

登革熱第二例 台中大里傳1退休男疑雲林感染今噴藥

登革熱疫情增溫，台中市本月出現今年首例本土登革熱確定個案後，今天再傳大里區70多歲退休男子定期到雲林古坑老家除草，因發燒...

首屆嘉義城市祈禱早餐會送恩典到嘉 黃敏惠：攜手活出愛

2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，主題「幸福城市．恩典到嘉」，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督...

台南單身聯誼爆滿 民政局：女生人數增加就加開配對

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，8月20日在七夕情人節前夕舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」單身聯誼活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦