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登革熱第二例 台中大里傳1退休男疑雲林感染今噴藥

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府派員清理、刷洗易孳生登革熱病媒蚊的積水容器。圖／中市府提供
台中市政府派員清理、刷洗易孳生登革熱病媒蚊的積水容器。圖／中市府提供

登革熱疫情增溫，台中市本月出現今年首例本土登革熱確定個案後，今天再傳大里區70多歲退休男子定期到雲林古坑老家除草，因發燒等NS1快篩陽性，疑似感染登革熱。衛生局已匡列同住6名家人健康監控，並同步通知大里區公所開設區級防治中心調查病媒蚊，今天化學防治，請民眾配合。

衛生局長曾梓展提醒，登革熱為我國第二類法定傳染病，目前國內疫情增溫中，本月11日，經疾管署通知，為有台南旅遊史的20歲男子，台中出現今年首例本土登革熱確定個案；12日接獲2例幼童疑似登革熱通報，昨天再接大里70多歲男疑似感染登革熱通報，這3例檢體都已送中央檢驗中。由於現在是暑假觀光旅遊旺季，登革熱風險增加，提醒市民加強防蚊，避免疫情出現破口。

衛生局疫調發現，這名退休族定期往返雲林古坑鄉老家除草、整理環境，7月1日於雲林老家感覺被蚊子叮咬，7月3日出現身體發熱、肌肉痠痛、食慾不振等不適症狀，7月10、11日分別至台中市診所就醫症狀未改善，在7月12日至醫院就醫，7月14日NS1篩檢陽性後通報，檢體已送中央實驗室檢驗中，研判感染地為雲林縣，匡列同住6名家人，目前6人無登革熱疑似症狀，持續健康監測。

曾梓展說明，這名退休族病毒血症期間都在大里區住家社區內活動，由於接獲個案通報時，為個案發病後10天，社區風險高，大里衛生所將針對鄰居健康關懷衛教，請民眾出現症狀盡速就醫，或通知衛生所安排採檢。

衛生局指出，為防堵疫情，請市民配合居家戶內外的環境巡檢，落實巡、倒、清、刷4大防治原則，清除戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依傳染病防治法最高可罰1.5萬元，未改善者將按次處罰；如有拒絕、規避或妨礙情形，依傳染病防治法最高可罰30萬元。

衛生局 登革熱 疫情

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