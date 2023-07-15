快訊

影╱客機降落突失控撞牆「斷成兩截」！機上34人命大生還

涉冒名國產棒棒腿領獎金 台中午餐業者驚爆改名再投標遭巿府送法辦

學校數不足、塞車、高物價...竹北人痛苦指數飆高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆嘉義城市祈禱早餐會送恩典到嘉 黃敏惠：攜手活出愛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督教牧師、天主教神父共同祈禱。圖／嘉市府提供
2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督教牧師、天主教神父共同祈禱。圖／嘉市府提供

2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，主題「幸福城市．恩典到嘉」，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督教牧師、天主教神父共同祈禱，立委王美惠、議員蔡文旭等共襄盛舉，與教會及各界基督徒菁英，共同在這座城市點燃上帝的愛與希望！

祈禱早餐會由嘉義基督教聯禱會、基督教文化交流協會合辦。市長黃敏惠、副市長林瑞彥、參議及局處首長15人，天主教嘉義教區基督徒合一暨宗教交談委員會主委狄鐸神父、嘉義牧靈區主席黃豐騰等，嘉義基督教聯禱會各行政區代表牧長，並有醫界、公益、教育、媒體、企業、文體及娛樂等專業基督徒人士，企業媒體則有TVBS陳文琦董事長、王雪紅董事長等人。

後疫情時代、極端氣候加上國際局勢動盪，台灣社會面臨各種新挑戰，教會、政府、各界菁英藉詩歌，向上帝唱出對城市的愛，帶天上恩典到「嘉」！透過同聲齊心的禱告敬拜，神的平安盼望將臨澤每一位嘉義百姓！

城巿祈禱早餐會開場後，號角團隊吹角宣告神同在，並由「嘉義榮美教會敬拜團」帶領眾人，以三首詩歌敬拜，接著在嘉義基督教聯禱會主席張榮富牧師代表致歡迎詞後，黃敏惠說，市府重視教育，提供兒少更好成長過程，感謝同仁「多走一哩路」，用更大的愛心更多付出，點燃正能量！

禱告三段主題：「祝福執政掌權者」、「祝福城市校園及家庭」，透過活動儀式「幸福城市．恩典到嘉」祝福嘉義，一起為弱勢族群禱告。黃敏惠、陳文琦、牧師、神父上台，將9種美好的祝福：健康、豐盛、良善、平安、盼望、喜樂、和平、榮耀及恩慈貼在面板，相信祝福將臨到嘉義，如天降甘霖。

2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督教牧師、天主教神父共同祈禱。圖／嘉市府提供
2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督教牧師、天主教神父共同祈禱。圖／嘉市府提供
2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督教牧師、天主教神父共同祈禱。圖／嘉市府提供
2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督教牧師、天主教神父共同祈禱。圖／嘉市府提供

嘉義 黃敏惠 神父

延伸閱讀

首創求職一卡通快速媒合 嘉市聯合徵才民眾大讚貼心服務

彰化縣長率隊參訪嘉市取經台灣設計展經驗 王惠美、黃敏惠交流分享

2025台灣設計展在彰化 「雙惠」交會找主題

嘉市科學168教育博覽會登場 黃敏惠鼓勵孩童追夢

相關新聞

台灣米多好吃？不只澳洲說讚 杜拜「這種店」也大量進口

雲林斗南生產的台灣米，去年外銷千噸到澳洲紐西蘭，奠定好口碑，今年首航出口22公噸至中東杜拜，8月起至年底預計再出口百噸；...

台南單身聯誼爆滿 民政局：女生人數增加就加開配對

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，8月20日在七夕情人節前夕舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」單身聯誼活...

首屆嘉義城市祈禱早餐會送恩典到嘉 黃敏惠：攜手活出愛

2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，主題「幸福城市．恩典到嘉」，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督...

傳統翻轉 台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜台南創意中心辦展

台南應用科大漫畫系講師盧姿靜長期耕耘COSPLAY角色扮演，她熱愛台灣早年民俗文化，將歷史題材以現代流行動漫扮演方式創作...

首創求職一卡通快速媒合 嘉市聯合徵才民眾大讚貼心服務

「來嘉就業，e手搞定！」嘉義市政府攜手勞動力發展署雲嘉南分署，上午在垂楊國小舉辦廠商聯合徵才，共26家在地事業單位提供9...

彰化縣長率隊參訪嘉市取經台灣設計展經驗 王惠美、黃敏惠交流分享

嘉義市政府辦理2021台灣設計展，成功透過創意展演，吸引全國目光，帶動小城創新，點亮城市美學品牌，成果斐然。2025台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦