首屆嘉義城市祈禱早餐會送恩典到嘉 黃敏惠：攜手活出愛

2023嘉義城巿祈禱早餐會上午在嘉義市新悅花園酒店舉行，主題「幸福城市．恩典到嘉」，市長黃敏惠率市府團隊為城市祝福！基督教牧師、天主教神父共同祈禱，立委王美惠、議員蔡文旭等共襄盛舉，與教會及各界基督徒菁英，共同在這座城市點燃上帝的愛與希望！

祈禱早餐會由嘉義基督教聯禱會、基督教文化交流協會合辦。市長黃敏惠、副市長林瑞彥、參議及局處首長15人，天主教嘉義教區基督徒合一暨宗教交談委員會主委狄鐸神父、嘉義牧靈區主席黃豐騰等，嘉義基督教聯禱會各行政區代表牧長，並有醫界、公益、教育、媒體、企業、文體及娛樂等專業基督徒人士，企業媒體則有TVBS陳文琦董事長、王雪紅董事長等人。

後疫情時代、極端氣候加上國際局勢動盪，台灣社會面臨各種新挑戰，教會、政府、各界菁英藉詩歌，向上帝唱出對城市的愛，帶天上恩典到「嘉」！透過同聲齊心的禱告敬拜，神的平安盼望將臨澤每一位嘉義百姓！

城巿祈禱早餐會開場後，號角團隊吹角宣告神同在，並由「嘉義榮美教會敬拜團」帶領眾人，以三首詩歌敬拜，接著在嘉義基督教聯禱會主席張榮富牧師代表致歡迎詞後，黃敏惠說，市府重視教育，提供兒少更好成長過程，感謝同仁「多走一哩路」，用更大的愛心更多付出，點燃正能量！