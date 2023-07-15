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首創求職一卡通快速媒合 嘉市聯合徵才民眾大讚貼心服務

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府攜手勞動力發展署雲嘉南分署，上午在垂楊國小舉辦廠商聯合徵才。圖／嘉市府提供
嘉義市政府攜手勞動力發展署雲嘉南分署，上午在垂楊國小舉辦廠商聯合徵才。圖／嘉市府提供

「來嘉就業，e手搞定！」嘉義市政府攜手勞動力發展署雲嘉南分署，上午在垂楊國小舉辦廠商聯合徵才，共26家在地事業單位提供912個優質職缺，徵才首創「求職一卡通」作業，求職者透過掃瞄卡片QRCode，線上取得求職資訊、完成報名、安排面試，方便省時，讓勞資雙方在最短時間，媒合最佳工作與優秀人才。

市長黃敏惠與雲嘉南分署副分署長許慧香等人，到場為求職民眾加油打氣，與來賓啟動「幸福的泡泡」，揭開徵才序幕。徵才活動，首次採用科技化「求職一卡通」，黃敏惠說，這是落實環保永續概念創新作為，節省許多紙張。

求職民眾只要掃瞄卡上的QR Code，就能進行求職，不僅可查詢現場職缺，還可直接線上報名應徵、了解面試進度，妥善安排求職時程；徵才廠商線上叫號，及時掌握應徵進度，與求職者互利雙贏。

徵才活動吸引大批民眾，市府社會處貼心為不擅用手機或網路的中高齡求職者，提供現場諮詢和代操作「求職一卡通」服務。現場有履歷健檢、職涯諮詢、職業訓練招生、身心障礙就業、中高齡就業及青春專案宣導等多項服務。

完成線上履歷填寫民眾，還可參加總數100張電影票抽獎，另徵才活動錄取且就業滿3個月民眾，還有機會抽中咖啡機、微波爐、氣炸鍋及40吋液晶電視等大獎；求職民眾大讚市府用心貼心服務，希望順利回嘉就業。

嘉義市政府攜手勞動力發展署雲嘉南分署，上午在垂楊國小舉辦廠商聯合徵才。圖／嘉市府提供
嘉義市政府攜手勞動力發展署雲嘉南分署，上午在垂楊國小舉辦廠商聯合徵才。圖／嘉市府提供
嘉義市政府攜手勞動力發展署雲嘉南分署，上午在垂楊國小舉辦廠商聯合徵才。圖／嘉市府提供
嘉義市政府攜手勞動力發展署雲嘉南分署，上午在垂楊國小舉辦廠商聯合徵才。圖／嘉市府提供

求職 一卡通 徵才活動

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