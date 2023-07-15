傳統翻轉 台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜台南創意中心辦展

台南應用科大漫畫系講師盧姿靜長期耕耘COSPLAY角色扮演，她熱愛台灣早年民俗文化，將歷史題材以現代流行動漫扮演方式創作，探討台南十二生肖這項即將消逝的傳統藝陣「竹馬陣」，今天起到23日在台南創意中心（原愛國婦人館）舉辦COSPLAY創作展、「橘助動漫收藏交流課程成果展」。

策展人盧姿靜目前還就讀南應大視傳系創新應用設計碩士班，喜愛COSPLAY角色扮演，曾承接多場商業演出。希望以創新方式來呈現傳統藝陣「竹馬陣」，透過設計扮演與林宏澤教授獻聲說書帶入故事，搭配音樂裝扮者演出活靈活現，讓觀者感受到傳統技藝翻轉，立志使COSPLAY成為顯學，留下特有的傳承風格。

盧姿靜以暱稱「夏侯橘助」參與角色扮演活動與教學多年，曾於日本電視台節目擔任來賓，文化部金漫獎製作扮演國漫角色，推廣角色扮演進入學術研究成為課程，讓學生也能學習服裝道具製作技能，課程創作的作品一同參展。迎接2024台南四百年，熱愛裝扮的她特別打扮成國姓爺，展場中有不同裝扮呈現，歡迎民眾同好交流互動。