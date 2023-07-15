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傳統翻轉 台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜台南創意中心辦展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜舉辦創作、動漫收藏展。圖／盧姿靜提供
台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜舉辦創作、動漫收藏展。圖／盧姿靜提供

台南應用科大漫畫系講師盧姿靜長期耕耘COSPLAY角色扮演，她熱愛台灣早年民俗文化，將歷史題材以現代流行動漫扮演方式創作，探討台南十二生肖這項即將消逝的傳統藝陣「竹馬陣」，今天起到23日在台南創意中心（原愛國婦人館）舉辦COSPLAY創作展、「橘助動漫收藏交流課程成果展」。

策展人盧姿靜目前還就讀南應大視傳系創新應用設計碩士班，喜愛COSPLAY角色扮演，曾承接多場商業演出。希望以創新方式來呈現傳統藝陣「竹馬陣」，透過設計扮演與林宏澤教授獻聲說書帶入故事，搭配音樂裝扮者演出活靈活現，讓觀者感受到傳統技藝翻轉，立志使COSPLAY成為顯學，留下特有的傳承風格。

盧姿靜以暱稱「夏侯橘助」參與角色扮演活動與教學多年，曾於日本電視台節目擔任來賓，文化部金漫獎製作扮演國漫角色，推廣角色扮演進入學術研究成為課程，讓學生也能學習服裝道具製作技能，課程創作的作品一同參展。迎接2024台南四百年，熱愛裝扮的她特別打扮成國姓爺，展場中有不同裝扮呈現，歡迎民眾同好交流互動。

主辦展出的視覺傳達設計系、漫畫系感謝市政府文化局支持提供場地協辦。配合展覽推出手作工作坊：明天16日下午兩點到4點在展場二樓和室區舉辦「十二生肖創作木製雷切模型」手作活動。22日下下周六同一時段地點舉辦「動漫生肖立體飾品創作」活動，歡迎參加。

台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜舉辦角色扮演創作、動漫收藏展。圖／盧姿靜提供
台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜舉辦角色扮演創作、動漫收藏展。圖／盧姿靜提供
台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜舉辦角色扮演創作、動漫收藏展。圖／盧姿靜提供
台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜舉辦角色扮演創作、動漫收藏展。圖／盧姿靜提供
台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜舉辦角色扮演創作、動漫收藏展。圖／盧姿靜提供
台南應用科大COSPLAY講師盧姿靜舉辦角色扮演創作、動漫收藏展。圖／盧姿靜提供

台南 COSPLAY

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