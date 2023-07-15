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彰化縣長率隊參訪嘉市取經台灣設計展經驗 王惠美、黃敏惠交流分享

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府辦理2021台灣設計展，帶動小城創新，點亮城市美學品牌，成果斐然。2025台灣設計展將在彰化縣舉行，縣長王惠美上午率縣府團隊觀摩。圖／嘉市府提供
嘉義市政府辦理2021台灣設計展，帶動小城創新，點亮城市美學品牌，成果斐然。2025台灣設計展將在彰化縣舉行，縣長王惠美上午率縣府團隊觀摩。圖／嘉市府提供

嘉義市政府辦理2021台灣設計展，成功透過創意展演，吸引全國目光，帶動小城創新，點亮城市美學品牌，成果斐然。2025台灣設計展將在彰化縣舉行，縣長王惠美上午率縣府團隊觀摩，延續嘉市成功策展經驗，黃敏惠分享籌辦經驗，祝福彰化台灣設計展圓滿成功。

嘉市府文化局、建設處就辦理經驗，與彰化縣府團隊分享，王惠美感謝黃敏惠帶市府團隊傾囊相授熱情，嘉市2021年艱困疫情下成功策辦台灣設計展，她前來參訪留下驚豔回憶，期待帶回嘉市府團隊經驗，讓有豐富優質的歷史與人文彰化縣，透過設計展，更加發光。

2021台灣設計展主題「家意．以城為家City as Home」，當時展覽呈現1座城市，3種家概念，策畫13個展館，創造18種家意義。其中3大主場館地點在百年歷史嘉義製材所、嘉義舊監獄及文創意園區。首度有接駁火車，讓民眾選擇搭阿里山林鐵參觀。

黃敏惠說，這是嘉市府與彰化縣府團隊首次交流，在中台灣區域治理平台與王惠美互動，感受王惠美領導縣政積極用心，恭喜彰化縣取得2025台灣設計展主辦權，感謝縣府團隊對嘉市舉辦2021台灣設計展的肯定，預祝2025台灣設計展圓滿成功。

黃敏惠分享，設計展讓嘉市文化創意能量提升，吸引青年設計人力回嘉，促使大步拓展嘉市文創產業，展現嘉市文創軟實力；延續設計展「設計思考」的核心價值，市府積極推動社會設計、跨界連結及人才培育。在2021台灣設計展活動結束後，讓嘉市在產業、文創、設計方面都獲得了豐碩的成果。

彰化縣長王惠美(左)率隊參訪嘉市取經台灣設計展經驗， 王惠美與嘉義市長黃敏惠(右)交流分享。圖／嘉市府提供
彰化縣長王惠美(左)率隊參訪嘉市取經台灣設計展經驗， 王惠美與嘉義市長黃敏惠(右)交流分享。圖／嘉市府提供
彰化縣長王惠美(左)率隊參訪嘉市取經台灣設計展經驗， 王惠美與嘉市長黃敏惠(右)交流分享。圖／嘉市府提供
彰化縣長王惠美(左)率隊參訪嘉市取經台灣設計展經驗， 王惠美與嘉市長黃敏惠(右)交流分享。圖／嘉市府提供

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