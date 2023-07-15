台灣米多好吃？不只澳洲說讚 杜拜「這種店」也大量進口

雲林斗南生產的台灣米，去年外銷千噸到澳洲紐西蘭，奠定好口碑，今年首航出口22公噸至中東杜拜，8月起至年底預計再出口百噸；媒合外銷的台灣優米總經理陳建彰說，全阿拉伯地區一年進口短米13萬公噸，但都是當地業者各自設法進口，農會這次大量出口，專攻壽司店等連鎖餐飲業試水溫，穩定通路後可望持續出口。

斗南鎮生產的台灣米，因水源豐沛、日照長及黏質土等種植環境優勢，在國內稻米主產區占舉足輕重地位，斗南農會總幹事張燕容表示，現行以集團契作及產銷一體的營運機制生產稻米，面積約600公頃，內銷通路多以日式豬排餐廳等連鎖餐飲業，及便利商店鮮食廠為主，去年開始拚外銷，首度出口澳洲。

陳建彰為了讓台灣人在國外也能吃到故鄉質優的米食，找上斗南農會合作出口，開啟海外市場，在政府協助下，今與陳吉仲、立委劉建國、農糧署長胡忠一及農糧署中區分署分署長姚士源等人，再度將好米封櫃送出，飛往中東。

斗南鎮農會此次出口台南11號米，pH值7.4，新鮮度超越一般pH值6.8水平，透過低溫、烘乾、精米、篩選及包裝，低溫冷鏈航運至杜拜，總計5個貨櫃，陳吉仲說，不僅能直接增加農民收入，農委會也會將成功模式運用到各地專產良質米的農會，提升稻農收入。

「晶片找台積電，良質米找斗南鎮」劉建國說，杜拜是高收入、高消費的國家，台灣米能打開這條外銷通路相當不容易，盼接下來能再拓展到更多國家，讓斗南生產的台灣米成為世界各地的供應商。