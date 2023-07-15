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嘉縣東安宮城隍爺聖誕遶境 請來真人版青蛙和辣妹熱舞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市東安宮城隍爺聖誕遶境，首次請來青蛙人偶和辣妹熱舞。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市東安宮城隍爺聖誕遶境，首次請來青蛙人偶和辣妹熱舞。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣太保市東安宮城隍爺聖誕千秋，一年一度遶境今早熱鬧展開，主委陳銘裕帶領民眾上香祈福後，太保市長鄭淑分點燃起馬炮，在炮炸鼓陣鳴聲中，由陣頭開道，展開遶境儀式，沿途居民設案備果、虔誠祭拜，祈請受城隍爺庇祐平安順遂。

東安宮今年遶境很特別，主委陳銘裕首次邀請超夯「青蛙」人偶到場，且入廟就發送限量200隻充氣蛙，吸引民眾一大早排隊領取，小朋友開心與青蛙合照，真人版比例青蛙在台上與辣妹勁歌熱舞，令台下民眾目不轉睛。

據廟宇沿革記載，東安宮主祀神明源於福建安溪縣，明末清初先民黃氏供奉二城隍、江氏供奉三城隍，因威靈顯赫香火逐漸旺盛，經討論後移駕東安宮為正神，並由鹿草鄉中寮村安溪城隍廟分香塑邊大、四、五隍，聯庄奉祀城隍五兄弟。

太保市長鄭淑分說，東勢里東安宮所供奉的城隍爺相當靈驗，長年以來保佑民眾闔家平安，是地方重要的信仰中心，每年繞境活動吸引里內居民用心參與，今年繞境活動，主委陳銘裕特地準備布偶串場，增添許多活潑氣氛。

嘉義縣太保市東安宮今天遶境，太保市長鄭淑分一早點燃起馬炮。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市東安宮今天遶境，太保市長鄭淑分一早點燃起馬炮。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市東安宮城隍爺聖誕遶境，首次請來青蛙人偶、發放200個充氣蛙。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市東安宮城隍爺聖誕遶境，首次請來青蛙人偶、發放200個充氣蛙。記者黃于凡／翻攝

青蛙 遶境 城隍爺

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