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空拍機抓容器有孑孓 雲林縣已12家戶被開罰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣啟動滅蚊大作戰，除全縣擴大消毒，並全面針對積水容器做巡查，只要查獲積水容器有孑孓，當場開罰，昨天至今天中午已開出12張罰單。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣啟動滅蚊大作戰，除全縣擴大消毒，並全面針對積水容器做巡查，只要查獲積水容器有孑孓，當場開罰，昨天至今天中午已開出12張罰單。圖／雲林縣環保局提供

雲林縣登革熱疫情擴大，全縣累計確診個案截至昨天已達27例，為防堵疫情，雲林縣啟動滅蚊大作戰，除全縣擴大消毒，並全面針對積水容器做巡查，甚至出動空拍機稽查，只要查獲積水容器有孑孓，當場依「雲林縣環境清潔維護自治條例」直接告發，昨天至今天中午24小時內已開出12張罰單。

疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳表示，雲林縣目前雖然只有二十多例登革熱確診，但已有第二波傳染跡象，表示在第一波個案出現的時候，周圍積水容器的巡倒清刷沒有落實，讓病媒蚊持續傳染。

為防堵疫情持續擴大，雲林縣環保局將強力執法，針對未清除積水容器的家戶開罰，局長張喬維指出，降雨後1周是登革熱防治關鍵期，只要有0.5公分積水就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，環保局即日起透過衛生局提供的病例，建立病媒蚊防治熱區、暖區、冷區，分階段展開稽查作業。

稽查鎖定熱區古坑鄉荷苞村，只要查獲積水容器有孑孓將依「雲林縣環境清潔維護自治條例」直接告發，不再給民眾陳述，裁處最重的6000元罰鍰，並要求立即改善，針對暖區部分，若查獲開罰1200元；另外針對果園、竹筍園也會出動空拍機，以3D方式做稽查，只要空拍發現積水容器，立即通知地面部隊進場稽查，做加重處分動作。

張喬維表示，昨天已開出10張罰單，其中古坑鄉東和村5張（非熱區）、荷苞村5張（熱區），今天再開出2張非熱區罰單，部分罰單是透過空拍機發現積水容器開罰，開罰是希望民眾配合防疫，減緩疫情，希望民眾都能配合清除積水容器，以免被開罰，也讓自己置身於感染風險中。

雲林縣啟動滅蚊大作戰，除全縣擴大消毒，並全面針對積水容器做巡查，只要查獲積水容器有孑孓，當場開罰，昨天至今天中午已開出12張罰單。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣啟動滅蚊大作戰，除全縣擴大消毒，並全面針對積水容器做巡查，只要查獲積水容器有孑孓，當場開罰，昨天至今天中午已開出12張罰單。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣啟動滅蚊大作戰，除全縣擴大消毒，並全面針對積水容器做巡查，甚至出動空拍機稽查，圖為空拍機發現積水容器，地面稽查人員立刻前往開罰。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣啟動滅蚊大作戰，除全縣擴大消毒，並全面針對積水容器做巡查，甚至出動空拍機稽查，圖為空拍機發現積水容器，地面稽查人員立刻前往開罰。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣啟動滅蚊大作戰，除全縣擴大消毒，並全面針對積水容器做巡查，只要查獲積水容器有孑孓，當場開罰，昨天至今天中午已開出12張罰單。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣啟動滅蚊大作戰，除全縣擴大消毒，並全面針對積水容器做巡查，只要查獲積水容器有孑孓，當場開罰，昨天至今天中午已開出12張罰單。圖／雲林縣環保局提供

空拍機 雲林 疫情

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