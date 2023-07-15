2025台灣設計展在彰化 「雙惠」交會找主題

嘉義市承辦2021年台灣設計展，突破疫情嚴峻時期困難，短短一周創造百萬參觀人次的佳績，彰化縣政府取得2025年承辦權，縣長王惠美提前兩年率隊向嘉義市長黃敏惠團隊取經，希望走過建縣300年的彰化能釋放台灣設計展新亮點。

彰化縣政府今天表示，經濟部工業局、台灣設計研究院（設研院）輔導及協助各縣市政府執行台灣設計展，每年主題不同，彰化縣2025年度舉辦台灣設計展，雖然距離開展還有兩年時間，但縣政團隊已緊鑼密鼓籌畫，縣長王惠美將拜訪舉辦過的縣市政府，昨到嘉義市政府請益。

黃敏惠告訴王惠美及縣政團隊，台灣設計展2021年在嘉義展的時候，當時用的就是嘉義同音字「家」及其意象，以「家意‧以城為家」為設計展主題，運用嘉義在地特色與熱情，以城為家。

「台灣設計展這項業務雖沉重，還是要告訴大家，『做，就對了』。」她說，設計是為了解決問題，現今更需要以設計的思維導入城市的治理，讓設計融入城市治理，讓每一個人能夠更團結、更努力也更有方法來展現城市的美好，過程中雖然很多考驗，只要願意做就對了。

王惠美先感謝嘉義市政府知無不言、言無不盡，並表示2021年正值新冠肺炎疫情嚴峻期間，嘉義市政府克服種種困難，讓一度可以不辦的設計展辦得很成功，這次雙方交流，嘉義市政府團隊給予很多的提點，期待縣政府做好準備，也像嘉義市展現出屬於自己的驕傲。