赴日韓行銷分進合擊奏效 台南芒果今年銷售開低走高

台南芒果今年產量預計8萬9000公噸，較往年增加約2成，創下歷年新高，其中小果約近3成，令外界憂心，在市府與中央聯手分進合擊行銷奏效，銷售已破7成，台南市長黃偉哲上午表示，今年台南芒果季過半，銷售走高，應可過關了。

黃偉哲本周三至五率農業局長李建裕等人馬不停蹄前往韓國、日本行銷芒果，更登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao宣傳，3000公斤愛文芒果禮盒秒殺，他昨晚返台今早出席2923台南國際芒果節官田場，會後受訪談及今年台南芒果產銷情形。

他表示，韓國、日本今年台灣芒果銷售都已超過500公噸，韓國更超過日本，內銷也算順利，在農委會及台南市政府一起賣力行銷，日前遭遇與屏東芒果產期「撞期」及遭屏東芒果加工廠無預警棄單，能立即因應去化，價格也能守住，感謝同仁不眠不休奔波。

黃偉哲說，台灣（指台南）芒果在日本、韓國要面臨菲律賓、越南、甚至秘魯等不同國家芒果競爭，台灣不走低價位，是以優質品質爭取消費青睞。

日來大力推銷芒果不遺餘力的立委郭國文上午也出席，他說，官田在地「黑香」品種，外皮青綠，果肉有濃濃龍眼味，口感香濃，有「龍眼芒果」之稱，官田也是烏山頭水庫所在，澆灌的第一道水庫水就在官田，以台日近年來交流密切，烏山頭水庫更是當年日籍技師八田與一設計、建造，融入相關故事，也更精準鎖定、開拓日本市場。