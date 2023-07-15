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化被動為主動 台南熱血醫檢師前進登革熱高風險區抽血

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局上午與台南縣、市二大醫檢師公會簽訂「台南市因應社區防疫採血委外服務合約」，化被動為主動，全力阻斷登革熱疫情。圖／衛生局提供
台南市衛生局上午與台南縣、市二大醫檢師公會簽訂「台南市因應社區防疫採血委外服務合約」，化被動為主動，全力阻斷登革熱疫情。圖／衛生局提供

台南市政府衛生局今日上午與台南縣市二大醫檢師公會簽訂「台南市因應社區防疫採血委外服務合約」，熱血醫檢師將自下周起提供高風險區民眾抽血服務，會帶有身分識別證及衛教單張進行個別式的服務，登防中心呼籲所有市民的健康，當遇到醫檢師提供服務時能夠積極配合，早日揪出病毒，終結疫情。

衛生局長蘇世斌表示，登革熱防治的三支箭為化學防治噴死帶病毒的成蚊、孳生源清除及迅速找出感染者，將病媒端及病例端控制好即可事半功倍。因蚊子飛行距離50到200公尺，移動能力有限，發現病例後立即進行化學防治即可滅除帶病毒的成蚊，加上落實孳生源清除即可控制好病媒端。

蘇世斌提醒，因潛在病例不同，由於第一型症狀不明顯，發燒症狀容易跟新冠肺炎及流行性感冒混淆，診斷極其不易，而感染的民眾常因上班或旅遊會長距離移動，病毒就跟著擴散出去，所以為縮短民眾感染後被診斷出來的時間，登革熱防治中心特商請台南縣市醫檢師加入防疫團隊，於高風險社區中進行家訪衛生教育及採血，主動出擊，讓病毒無所遁形。

台南縣醫檢師公會理事長潘顯堂及台南市醫檢師公會理事長王淑貞表示，能參與社區高風險族群的採血，早日發掘出社區潛在病例，防止疫情擴散，醫檢師除了平日臨床服務之外，能在公共衛生上盡一份心力深感榮幸。目前第一階段加入前項服務的熱心檢驗所有和泰醫事檢驗所黃巧維、南光醫事檢驗所蕭基賦、新國泰醫事檢驗所王盛發、現代醫事檢驗所潘顯堂、第一醫事檢驗所謝宗恩、成功醫檢驗所許清麟、大統醫事檢驗所蔡其德及向陽醫事檢驗所張哲豪。

衛生局表示，平日有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史。如果確診為登革熱，請務必注意出現症狀後五天內盡量穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，避免經由病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去，感染到親近的家人或周遭的鄰居，有疑慮可到台南市登革熱NS1快篩合約院所或打06-3366366防疫專線。

台南市衛生局上午與台南縣、市二大醫檢師公會簽訂「台南市因應社區防疫採血委外服務合約」，化被動為主動，全力阻斷登革熱疫情。圖／衛生局提供
台南市衛生局上午與台南縣、市二大醫檢師公會簽訂「台南市因應社區防疫採血委外服務合約」，化被動為主動，全力阻斷登革熱疫情。圖／衛生局提供

衛生局 台南 登革熱

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