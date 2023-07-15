南市獲台灣永續行動8獎肯定 黃偉哲：淨零永續民眾有感

2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府總共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名六都第一。市長黃偉哲表示，本次台南獲獎項目，囊括建設和各項服務，向外展現市府努力施政的成果，也讓外界看到台南怎麼運用科技創新、數位服務來解決市民的生活問題。

台南市政府表示，3座金獎都是以科技力解決與民眾生活迫切相關的議題，彰顯台南致力打造智慧城市的成績。環保局「空品智慧監控治理」，便是透過空氣品質微型感測器的物聯網，讓同仁能溯源查緝解、有效管制汙染，讓藍天日數比例於2022年首度達到9成。衛生局結合科技推出「e護台南保障市民健康」，建置「緊急醫療儀表板」，讓OHCA(到院前心肺功能停止)急救率2022年提升至31.99%。交通局的「數位創新，台南好停車」，透過設置大數據系統，提升路邊停車格位智慧化達75%，路邊停車使用率也提升至69%。

在2座銀獎均呈現推動低碳建設的成果。教育局的「低碳校園，永續台南」，除落實校園節水節電政策、環境教育，設置校園光電，目前已有231所學校參與計畫，並有25校通過5項標章認證成為低碳示範校園。

水利局推出的「綠道學，公民永續實踐」，以守護嘉南大圳景觀與鄉土文化為核心精神，建構兼具休憩、通勤功能的自行車道和林蔭綠帶，不僅延續以自然為本的精神，也能促進城鄉觀光產業發展，榮獲銀獎榮譽。

3座銅獎項目內容和基礎建設及經濟發展相關。地政局「樂活台南 永續長勝」，彰顯市府在執行土地開發時也注重如何降低對環境的衝擊，並串聯當地NGO和社區大學，共同維護綠色隧道，且100%保留原地喬木；工務局「道路挖掘資訊整合」，透過制定道路挖掘管理制度，整合區域挖掘案件，能效地管理並達到實質減碳效益。

經發局「推升觀光工廠永續實」參獎，以結合產官學研來提升工廠管理品質和行銷量能，累積工場品牌永續經營實力，現在通過經濟部工業局認證的觀光工廠已達23家，數量為全國第一，去年成功吸引170萬人次來訪，締造9億8000萬元的營業額。