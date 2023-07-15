快訊

輕颱泰利估下午生成！氣象局：晚起外圍雲系影響 雨襲南部東部

「一級致癌物食物」你可能天天吃？長期食用恐增肝硬化、肝癌風險

陸官場整肅不斷 秦剛失蹤新傳聞超展開 原因快揭曉了？

南市獲台灣永續行動8獎肯定 黃偉哲：淨零永續民眾有感

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得8座「台灣永續行動獎」。圖／台南市政府提供
2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得8座「台灣永續行動獎」。圖／台南市政府提供

2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府總共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名六都第一。市長黃偉哲表示，本次台南獲獎項目，囊括建設和各項服務，向外展現市府努力施政的成果，也讓外界看到台南怎麼運用科技創新、數位服務來解決市民的生活問題。

台南市政府表示，3座金獎都是以科技力解決與民眾生活迫切相關的議題，彰顯台南致力打造智慧城市的成績。環保局「空品智慧監控治理」，便是透過空氣品質微型感測器的物聯網，讓同仁能溯源查緝解、有效管制汙染，讓藍天日數比例於2022年首度達到9成。衛生局結合科技推出「e護台南保障市民健康」，建置「緊急醫療儀表板」，讓OHCA(到院前心肺功能停止)急救率2022年提升至31.99%。交通局的「數位創新，台南好停車」，透過設置大數據系統，提升路邊停車格位智慧化達75%，路邊停車使用率也提升至69%。

在2座銀獎均呈現推動低碳建設的成果。教育局的「低碳校園，永續台南」，除落實校園節水節電政策、環境教育，設置校園光電，目前已有231所學校參與計畫，並有25校通過5項標章認證成為低碳示範校園。

水利局推出的「綠道學，公民永續實踐」，以守護嘉南大圳景觀與鄉土文化為核心精神，建構兼具休憩、通勤功能的自行車道和林蔭綠帶，不僅延續以自然為本的精神，也能促進城鄉觀光產業發展，榮獲銀獎榮譽。

3座銅獎項目內容和基礎建設及經濟發展相關。地政局「樂活台南 永續長勝」，彰顯市府在執行土地開發時也注重如何降低對環境的衝擊，並串聯當地NGO和社區大學，共同維護綠色隧道，且100%保留原地喬木；工務局「道路挖掘資訊整合」，透過制定道路挖掘管理制度，整合區域挖掘案件，能效地管理並達到實質減碳效益。

經發局「推升觀光工廠永續實」參獎，以結合產官學研來提升工廠管理品質和行銷量能，累積工場品牌永續經營實力，現在通過經濟部工業局認證的觀光工廠已達23家，數量為全國第一，去年成功吸引170萬人次來訪，締造9億8000萬元的營業額。

黃偉哲說，淨零永續不能是紙上談兵或文宣口號，而是要在城市生活中去落實，讓民眾漸漸有感，且還拿得出實績來，都相當不容易。台南市用成績證明了我們是做真的，而且是市府團隊和市民齊心努力去執行。

2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得8座「台灣永續行動獎」。圖／台南市政府提供
2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得8座「台灣永續行動獎」。圖／台南市政府提供
2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得8座「台灣永續行動獎」。圖／台南市政府提供
2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得8座「台灣永續行動獎」。圖／台南市政府提供

台南 觀光工廠 黃偉哲

延伸閱讀

黃偉哲韓國行銷台南芒果 打入高檔樂天酒店及現代超市

黃偉哲訪韓行銷芒果 鎖定高端市場

亞太棒球村成棒副場地完工 黃偉哲曝驗收方式「不必挖呀挖」

黃偉哲上韓國最大直播平台 3000公斤愛文芒果禮盒秒殺賣出

相關新聞

民批陷阱搶錢 嘉義市區本月底前塗銷50多處待轉區旁槽化線

嘉義市新民路有處機車待轉格旁畫小三角型斜紋槽化線，依道路交通條例任意穿越、停車槽化線會被開單，民眾批「搶錢」、「白癡設計...

太誇張！台南單身聯誼28分鐘額滿 男生哀嚎：搶不到

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，8月20日在七夕情人節前夕舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」單身聯誼活...

影／街頭藝人雪妤相思演唱10名外國遊客伴舞 聽眾樂翻天

嘉義市知名街頭藝人「雪妤相思」，由2位喜歡歌唱表演的女生張雪琴、林思妤組團，昨晚在文化路夜市公園表演，有10名來台旅遊、...

台中迎暑假商機 珍奶節、日本美食搶攻遊客味蕾

迎接暑假商機，珍珠奶茶是台灣代表性國民飲料，台中豐邑Moxy酒店即日起至9月30日第二年續辦「珍珠奶茶節」；科技新貴賴國...

雲林西螺森活武樹園區完工 林下可練武

雲林縣鄰近西螺大橋舊堤防濁水溪舊行水區，長年閒置，雜草叢生被當垃圾場，大橋門面髒亂不堪，加上堤岸揚塵嚴重，縣府環保局設置...

嘉市科學168博覽會開幕

嘉義市科學168博覽會昨天上午在港坪體育館盛大開幕，市長黃敏惠與來賓啟動，吸引大批親子參加，會場規畫科學達人秀及彩繪投影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦