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民批陷阱搶錢 嘉義市區本月底前塗銷50多處待轉區旁槽化線

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市新民路路口機車待轉車格旁畫上小三角斜紋槽化線，網友諷要循著紅線行進，不然吃罰單。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
嘉義市新民路路口機車待轉車格旁畫上小三角斜紋槽化線，網友諷要循著紅線行進，不然吃罰單。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事

嘉義市新民路有處機車待轉格旁畫小三角型斜紋槽化線，依道路交通條例任意穿越、停車槽化線會被開單，民眾批「搶錢」、「白癡設計」，議員關切要求全面檢視改善；嘉義市政府交通處說，為保障機車行人交通安全，50多處待轉區旁槽化線，將在本月底前塗銷。

有網友在社群媒體「嘉義綠豆大小事」貼照片，提醒機車待轉區旁畫小三角型斜紋槽化線是陷阱，「不能壓到槽化線否則會受罰，擺明政府又在搶錢」，「怕待轉車輛被撞，所以畫槽化線，禁止車輛通行。「建議立鋼梁效果比較好，想知道是那一個白癡的設計。」

交通處說，畫槽化線用意是提醒汽車注意待轉區機車，但市警局交通隊說，依道路交通標誌標線號誌設置規則，槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示路線行駛，並禁止跨越，畫設於交岔路口、立體交岔的匝道口或其他特殊地點。跨越或停在槽化線上依道路交通管理處罰條例，一般道路罰900元以上，1800元以下罰鍰。如果不小心跨越或停在槽化線上，警方可以開單，被檢舉也會成立。

議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節接獲民眾反映，追著交通處要答案，終於確定，嘉市目前總計約有50多處，緊貼機車待轉區旁的不合理槽化線，將在本月底前塗銷完畢，交通處將在此類待轉格旁改用標誌牌面，提醒用路人注意機車待轉區。

交通處說，最近高雄有機車騎士停待轉區旁槽化線吃罰單，惹民怨，盤查檢視市區有50多處丁字路口劃設的待轉區旁槽化線，將在本月底前全部塗銷，提醒用路人注意路口安全，遵守交通規則。

嘉義 標誌

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