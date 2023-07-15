影／街頭藝人雪妤相思演唱10名外國遊客伴舞 聽眾樂翻天

嘉義市知名街頭藝人「雪妤相思」，由2位喜歡歌唱表演的女生張雪琴、林思妤組團，昨晚在文化路夜市公園表演，有10名來台旅遊、逛夜市外國青年朋友伴舞，跟著「雪妤相思」唱歌，手舞足蹈，聽眾被突如其來的異國伴舞群，意外現身表演，情緒樂翻天，跟著起身跳舞。

放暑假，昨晚小周末，逛文化路夜市民眾、遊客人潮多，在文化公園街頭藝人「雪妤相思」演唱，吸引大批觀眾，在夏夜涼風吹拂下，靜靜聆聽美妙動人歌曲，有一群外國朋友看到街頭藝人，忘情地加入伴舞，隨著熱門歌曲，手舞足蹈又跳又叫，讓正在演唱的張雪琴、林思妤驚喜。

聽眾看到這群異國伴舞群現身伴舞，跟著起身跳舞，場面熱絡，展現嘉義人熱情好客，以樂會友，在場的資深廣播人、嘉義正聲廣播電台經理許家賓，被這群熱情活潑外國青年朋友伴舞歡樂氣氛感染，直呼「開心、感動！」

許家賓是早期藝人歌星的知名廣播節目主持人，2004年以聞名的嘉市「噴水雞肉飯」廣告，獲得廣播廣告金鐘獎殊榮，他說，過去藝人、歌手在西餐廳表演，現在舞台轉到手機直播、公園，有的街頭藝人演唱實力強，不輸職業歌手，雪妤相思就是其中姣姣者。他說，比「鱈魚香絲」唰嘴的「雪妤相思」，聽她們唱曲唸歌詩，耳孔會出油又牽絲。