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嘉市科學168博覽會開幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠與活動形象大使「Q力伊萊」，在展場感受科學魅力。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠與活動形象大使「Q力伊萊」，在展場感受科學魅力。圖／嘉市府提供

嘉義市科學168博覽會昨天上午在港坪體育館盛大開幕，市長黃敏惠與來賓啟動，吸引大批親子參加，會場規畫科學達人秀及彩繪投影互動區等8大主題，呼應恐龍主題特展，打造巨大恐龍裝置藝術，還有以牛頓為發想的2顆巨大嘉義特有種蘋果裝置藝術「牛頓蘋果底嘉啦！」展現童趣。

開幕儀式以八大主題拼湊出立體蘋果拼圖，黃敏惠將蒂頭綠葉插上啟動揭幕，森森不息街頭劇場，以挑戰地心引力特技馬戲圓環舞蹈，以及倒立特技精彩演出，人潮滿滿，展現科學168超人氣，黃敏惠與活動形象大使「Q力伊萊」攜手逛遍8大展區，感受科學魅力。

教育處長林立生說，闖關現場有46個科學闖關關卡，集滿30個章（含慈濟行動環保教育車任5關），兌換「關關獎」1份，每日限量900份；集滿46個章，兌換「科學獎」1份，每日限量百份。

黃敏惠 嘉義 裝置藝術 恐龍 慈濟 牛頓

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