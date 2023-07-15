雲林西螺森活武樹園區完工 林下可練武

雲林縣鄰近西螺大橋舊堤防濁水溪舊行水區，長年閒置，雜草叢生被當垃圾場，大橋門面髒亂不堪，加上堤岸揚塵嚴重，縣府環保局設置空氣品質淨化區，去年8月斥資4400萬元動工，6月完工，西螺森活武樹園區廣達1.5公頃，種植101株喬木淨化空氣，設雨水花園及地下滲透管，收集水資源循環利用等，還有結合西螺七崁武術設置「林下練武區」，昨天啟用。

濁水溪舊行水區土地所有權屬國有財產署，腹地近2公頃，寬廣遼闊的空間卻都沒在使用，反而滿堆垃圾，變成堤岸髒亂點，人跡罕至，也存有安全疑慮。

為平衡揚塵帶來空氣汙染狀況及完善自然生態，環保局斥資4400萬元，去年8月動工改造西螺森活武樹園區，開闢生態池、鋪設大草坪及誘蝶誘鳥複層式植栽，也設置山寨門高台，可俯瞰全區景致，農學體驗區可摘果，還有利用養樂多罐打造環保建材木屋，將作活動使用，動靜皆宜。

李明哲說，園區建設以綠化為主，因設有練武空間，希望可增加遮蔭、遮雨處，未來引進社區大學課程等，有利人員從事教學活動。