台南百路口交通改善 拚年底達標

台南1至4月交通死亡103人，較去年同期少2人，六都排第4，5月女童走斑馬線遭撞死，議會發起「跨黨派交通安全連線」，要求市府優先在易肇事熱點實施科技執法、成立交通改善立即辦中心、執行「行穿線退縮」及「庇護島」等訴求，至今2個月，發起人議員郭鴻儀說，肯定市府年底前完成100處路口改善，但交通改善立即辦中心及議員列席交通會報，市府都未回應。

民進黨團總召郭鴻儀發起、30位跨黨派議員組成「跨黨派交通安全連線」，訴求交通改善沒立即解藥，但要有具體政策，台南先天不足、後天失調，需下猛藥，要求市府跨局處整合，從教育、制度、法規等多面向改善，民眾守法教育還要加強。

國民黨議員蔡育輝認為跨局處協調不足，工務局進行新營區金華路及長榮路人行道優質化，但路燈沒照在人行道上，改用LED路燈後明度不足，車速很快看不清；南72線柳營往後壁設計閘口太多，穿越馬路常車禍，還有樹木遮住指示牌及交通號誌等，都是事故居高不下原因。

交通局說，議員建議均納入道安會議評估改善，不另邀議員列席，為利議會同步知悉辦理事項，每月道安會報紀錄將發給議會，市長黃偉哲指示，局處合作改善行人用路安全。

交通局指出，近2個月內完成21處行人專用時相全市達到63處、15處標線型人行道、16處視障引導標線、設置1293處行人專用號誌燈箱，年底至少完成100處路口為目標；全市也有51處行人庇護島、行穿線退縮28處，年底再完成10處。

今年預算3260萬元增設16處科技執法設備，並爭取600萬元建置路口多功能科技執法，首度納入「停讓行人」項目，應用在台南火車站等熱點，未來會根據專業判斷增加科技執法範圍；未來新闢道路或擴建整平，設計都要符合人本交通規範。