聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南百路口交通改善 拚年底達標

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市舊城區已完成21處路口行人專用時相，圖為忠義路與成功路口。記者吳淑玲／攝影
台南市舊城區已完成21處路口行人專用時相，圖為忠義路與成功路口。記者吳淑玲／攝影

台南1至4月交通死亡103人，較去年同期少2人，六都排第4，5月女童走斑馬線遭撞死，議會發起「跨黨派交通安全連線」，要求市府優先在易肇事熱點實施科技執法、成立交通改善立即辦中心、執行「行穿線退縮」及「庇護島」等訴求，至今2個月，發起人議員郭鴻儀說，肯定市府年底前完成100處路口改善，但交通改善立即辦中心及議員列席交通會報，市府都未回應。

民進黨團總召郭鴻儀發起、30位跨黨派議員組成「跨黨派交通安全連線」，訴求交通改善沒立即解藥，但要有具體政策，台南先天不足、後天失調，需下猛藥，要求市府跨局處整合，從教育、制度、法規等多面向改善，民眾守法教育還要加強。

國民黨議員蔡育輝認為跨局處協調不足，工務局進行新營區金華路及長榮路人行道優質化，但路燈沒照在人行道上，改用LED路燈後明度不足，車速很快看不清；南72線柳營往後壁設計閘口太多，穿越馬路常車禍，還有樹木遮住指示牌及交通號誌等，都是事故居高不下原因。

交通局說，議員建議均納入道安會議評估改善，不另邀議員列席，為利議會同步知悉辦理事項，每月道安會報紀錄將發給議會，市長黃偉哲指示，局處合作改善行人用路安全。

交通局指出，近2個月內完成21處行人專用時相全市達到63處、15處標線型人行道、16處視障引導標線、設置1293處行人專用號誌燈箱，年底至少完成100處路口為目標；全市也有51處行人庇護島、行穿線退縮28處，年底再完成10處。

今年預算3260萬元增設16處科技執法設備，並爭取600萬元建置路口多功能科技執法，首度納入「停讓行人」項目，應用在台南火車站等熱點，未來會根據專業判斷增加科技執法範圍；未來新闢道路或擴建整平，設計都要符合人本交通規範。

議員 人行道 科技執法 火車站 黃偉哲 車禍

延伸閱讀

推動友善人行空間 嘉市府管線箱體遷移改善 擇民族路試辦

中市科技執法奏效 3到6月事故數低於111年同期

台南163例！廢棄水質淨化場恐成最大病媒蚊孳生源 市府：已投藥

不讓台南龍船分校成消失學校 家長、社區連署護校

相關新聞

台南百路口交通改善 拚年底達標

台南1至4月交通死亡103人，較去年同期少2人，六都排第4，5月女童走斑馬線遭撞死，議會發起「跨黨派交通安全連線」，要求...

雲林西螺森活武樹園區完工 林下可練武

雲林縣鄰近西螺大橋舊堤防濁水溪舊行水區，長年閒置，雜草叢生被當垃圾場，大橋門面髒亂不堪，加上堤岸揚塵嚴重，縣府環保局設置...

嘉市科學168博覽會開幕

嘉義市科學168博覽會昨天上午在港坪體育館盛大開幕，市長黃敏惠與來賓啟動，吸引大批親子參加，會場規畫科學達人秀及彩繪投影...

官方把關！台南市單身聯誼報名大爆發 七夕再辦多3倍人

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，七夕情人節前夕舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」七夕單身聯誼活動，再次...

台南3歲女童過馬路被撞後 21處路口改變了「保護行人」

台南3歲余姓女童5月間跟著媽媽走斑馬線過馬路，卻遇車撞不治、母親重傷，台南市政府積極回應推動百大路口行人安全計畫，率先全...

嘉義古蹟有望再+1！清代武解元黃奠邦墓 專家評估具歷史價值

清乾隆時期協助福康安平定林爽文事件受封為「順勇巴圖魯」的武解元黃奠邦葬於嘉縣太保市，其古墓近日經專家學者現勘，評估具有文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦