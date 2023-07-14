陳椒華爆郭再欽在學甲國有地埋爐碴 環保局開挖給答案
台南市環保局表示，有關立委陳椒華8日召開記者會，質疑學甲區興業段51-2地號等土地疑有填埋廢棄物一事，環保局今日同國產署臺南辦事處進行學甲區興業段51-2、51-3、64、65地號開挖或鑽探工作，未見填埋廢棄物或爐碴情事。
環保局表示，興業段51-3、64、65等3處地號土地為一處營建工程，今日隨機擇6處進行開挖採樣，深度約3至4公尺，皆未見掩埋廢棄物情事，針對該6點次樣品，將委託合格檢測公司檢測pH、TCLP重金屬等。
另學甲區興業段51-2地號屬水泥地，經委託檢測公司鑽探採樣4點次，深度約0至2.5公尺即見原土，均未見填埋廢棄物或爐碴情事。
台南市環保局強調，針對非法棄置案，均積極透過環檢警結盟等方式，嚴加查察不法情事，如經查獲一律依法送司法機關偵辦，依法嚴懲、絕不寬待。
時代力量立委陳椒華日前在立法院舉辦記者會，指近日接獲陳情案，民進黨前中執委郭再欽涉嫌侵占台南學甲興業段51-2地號國有土地，利用該地進行不法掩埋爐碴違法使用。
陳椒華說，因郭曾在學甲興業段51-2地號南邊鄰近的學甲區興業段61號等多筆土地進行不法掩埋爐碴，也曾在804-2地號土地進行不法掩埋爐碴，學甲興業段51-2地號土地於2018年已被整地（航照圖）觀察，合理質疑郭也在學甲興業段51-2、51-3及64、65等4筆地號土地上，可能不法掩埋廢棄物。
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