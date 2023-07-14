台南登革熱+11累計322例 國內已出現第二型防重複感染

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診11例登革熱確診病例，目前累積病例為322例，其中仁德區及永康區各新增4例、東區新增2例、安南區新增1例，年齡介於7歲至74歲，6例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現，依據疾病管制署分型鑑定，先前國內本土登革熱病例皆以第一型為主，近期國內已出現第二型本土登革熱病例，登革熱防治中心主任蘇世斌提醒民眾，應提高警覺加強自身防蚊措施。

蘇世斌說，登革病毒共可分為四種血清型，每種皆具感染致病能力，如感染其中一型只會對該型具終身免疫，有可能重複感染其他型別登革病毒，臨床上重複感染不同型別登革病毒可能引發不同程度的免疫反應，輕則如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等典型登革熱症狀，重則可能出現腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢濕冷、出血(如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等)、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至導致嚴重出血或嚴重器官損傷等登革熱重症發生，未即時就醫治療死亡率可高達20%，請民眾切勿輕忽。

蘇世斌提醒，因人口移動迅速，各區民眾皆要提高警覺加強自身防蚊措施，本次疫情確診者多半為年長者，加上本身如又帶有慢性病史者，更是登革熱重症的高風險族群，應多加留意自身健康狀況，倘出現疑似症狀勿自行服用成藥，應立即就醫接受NS1快篩及妥適治療。

市府副祕書長邱忠川今早率領環保局、衛生局及工務局稽查人員至青年路鐵路地下化C213及C214工程地點進行稽查，當場查獲一處陽性孳生源，已立即採樣告發及投藥處理，並責成工地負責人立即改善。

台南市衛生局持續落實社區孳清，7月11日至7月12日於永康區及安南區共調查448戶、其中陽性戶4戶，查獲181個積水容器、9個陽性容器，衛教429人次，開立1張舉發單。為能積極找出潛在病例，防治中心持續在仁德、東區、永康和北區設置擴大採檢站，37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務。