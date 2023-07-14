業者遭控非法回填土方？嘉義東石塭仔村民陳請 反對新設養雞場

嘉義縣東石鄉塭仔村社區發展協會理事長陳俊旭今天下午3點帶領30名村民，到嘉縣政府大門口拉布條舉旗子抗議，遞陳情書反對在村內新建養雞場，並由農業處副處長李建霖代表縣府接受；李建霖回應，一周內會回覆陳情者所提出的事項，也會召集相關單位研議作最佳處理。

陳俊旭氣憤不已說，希望縣府能撤回養雞場建照執照，他們不歡迎雞場來村內新建，東石鄉塭仔村勘稱養雞場密度最高，被笑稱「雞舍村」，將新建雞舍距學校僅700米，臨近也有自來水場及住家。

陳俊旭指出，新建養雞場有2個問題，一是卡在距公墓300米不合規定，希望相關單位到場測量，以及現況非法回填土方，土內有石塊不合農業用地土壤規定，盼縣府要從嚴審核。

村民也說，將新設養雞場基地的地勢低窪，清洗出的雞屎水無處流，且村莊9成居民都從那出入村莊，整個村旁邊、前方都雞舍了，現在兩旁又要在做，村都被養雞場包圍，氣憤說，下回抗議要帶雞屎來縣府給大家聞看看。