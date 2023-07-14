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雲林登革熱再增2例累計27例 衛生局挨家挨戶訪視

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善再三呼籲縣民一起滅蚊。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善再三呼籲縣民一起滅蚊。圖／雲林縣政府提供

雲林縣今天再新增2例登革熱確定病例，均居住在斗六市，是7月11日疑似個案，經醫院通報確診；目前全縣經疾管署檢驗確診已累計27例，為迅速找出隱藏及早期個案，衛生局即日起在古坑鄉荷苞村挨家挨戶訪視，若發現疑似登革熱症狀的民眾，立即抽血進行登革熱NS1快篩。

雲林縣衛生局表示，今天新增2例確診均住斗六市，累計全縣27例，分別居住在古坑鄉（東和村5例，高林村1例、荷苞村12例、古坑村1例、水碓村2例）、斗六市（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例及溪洲里2例）及台西鄉（海口村1例）。

衛生局長曾春美表示，為迅速找出隱藏及早期個案，衛生局持續設置登革熱快篩站，且自昨起至古坑鄉荷苞村實施逐戶訪視衛教，若發現疑似登革熱症狀的民眾，立即抽血進行登革熱NS1快篩。

曾春美表示，重複感染登革熱可能引發更嚴重的登革出血熱，除會出現頭痛、肌肉痛、發燒、噁心、嘔吐、全身倦怠等典型症外，有很大機率會引發登革熱休克症候群，若未及時就診致死率高達5成，提醒民眾應及早防範，尤其要特別留心環境清潔、避免積水，以杜絕病媒蚊孳生。

由於雲林縣登革熱疫情尚未止歇，雲林縣長張麗善表示，民眾若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案可配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並立即通報，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續。

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