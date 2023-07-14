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見產地台南竟給1顆星稱「爐渣大本營」 稻米業者怒留言無知

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
弘昌碾米廠被給1星評論，業者無奈，指自家外銷好米都經過嚴格檢驗，這種不負責任的評論是抹殺農民辛苦行為。記者莊曜聰／翻攝
弘昌碾米廠被給1星評論，業者無奈，指自家外銷好米都經過嚴格檢驗，這種不負責任的評論是抹殺農民辛苦行為。記者莊曜聰／翻攝

台南市下營區弘昌碾米廠開拓外銷市場，不只澳洲、紐西蘭、加拿大等地，2020年起還成功進軍日本市場，並自創品牌行銷，獲得電商通路青睞，近年來上架銷售，業績跟評價都有口碑，但業者近期收到消費者留下1星評論，點進去一看，對方竟說「買了才發現是台南米，爐渣大本營產地，建議大家看清楚」，讓業者大翻白眼，認為連買個米都要政治化，且外銷米通過嚴格檢驗，不負責任的說法傷害農民，實在太過無知。

弘昌碾米廠成立稻米產銷契作集團專區已經超過18年，以產、製、儲、銷一條龍的生產管理模式，控制稻米品質，在2019年通過日方608項農藥殘留及重金屬檢驗，還有產銷履歷、CAS及有機認證等，成功打入海外市場，曾創下連續2年銷日突破2000公噸的紀錄 。

業者曾耀彬說，契作農地除一條龍的生產管理模式，還導入智慧農業，用手機APP程式進行田間管理，記錄生產過程，並逐年修正耕作方式，朝友善耕作邁進，肥料、噴藥都嚴格管制時程，一開始農民不太能接受，後來成為外銷關鍵。

曾耀彬說，為了讓民眾也能吃到外銷等級好米，與電商合作上架商品，平時就會注意評論，尤其看到三星以下會特別注意，以往低星評論多是消費者吃不慣，也會第一時間回覆，討論烹調方式等等，但像這類情緒性發言還是第一次看到，本來想笑笑帶過，但近來因為二期作休耕事情操心，又看到這種詆毀農民的說法，讓人難以忍受，才會上去「怒回」，直指對方「無知」，認為這類政治性言論大可不必。

弘昌碾米廠被給1星評論，業者在電商通路上架銷售自家好米，消費者留下一星評論，竟消遣台南是爐碴大本營，要民眾購買時認清產地。記者莊曜聰／翻攝
弘昌碾米廠被給1星評論，業者在電商通路上架銷售自家好米，消費者留下一星評論，竟消遣台南是爐碴大本營，要民眾購買時認清產地。記者莊曜聰／翻攝

農民 電商 台南

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