西螺大橋旁超大公園開放了 賞景、乘涼還能練武

鄰近西螺大橋舊堤防的濁水溪舊行水區長年閒置，雜草叢生，甚至常被當成垃圾場，造成大橋門面髒亂不堪，加上堤岸揚塵嚴重，雲林縣政府環保局設置空氣品質淨化區，施工10個月，今年6月完工，園區綠蔭盎然，有水有生態，並結合西螺七崁武術設置「林下練武區」，今起開放民眾休閒遊憩。

濁水溪舊行水區土地所有權為國有財產署，腹地近2公頃，寬廣遼闊的空間卻都沒在使用，反而滿堆垃圾，變成堤岸髒亂點，人跡罕至，也存有安全疑慮。

為平衡揚塵帶來的空氣汙染狀況及完善自然生態，環保局斥資4400萬元，去年8月動工改造，除開闢生態池、鋪設大草坪及誘蝶誘鳥複層式植栽，也設置山寨門高台，可俯瞰全區景致，農學體驗區則可摘果，還有利用養樂多罐打造而成的環保建材木屋，將作活動使用，動靜皆宜。

縣長張麗善、縣議員李明哲及縣府環保局長張喬維、工務處長汪令堯等人，今與西螺武館師傅一起見證園區啟用，全區廣達1.9公頃，種植101株喬木淨化空氣，設有雨水花園及地下滲透管，收集水資源循環利用，給排水系統連動生態草溝、抽水設備等集水和避免積淹水。