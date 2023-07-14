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西螺大橋旁超大公園開放了 賞景、乘涼還能練武

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
鄰近西螺大橋舊堤防的濁水溪舊行水區已不是過去的雜草叢生髒亂點，現在不僅有生態池，全區也綠意盎然，舒服到讓人馬上進入放空狀態。記者陳苡葳／攝影
鄰近西螺大橋舊堤防的濁水溪舊行水區已不是過去的雜草叢生髒亂點，現在不僅有生態池，全區也綠意盎然，舒服到讓人馬上進入放空狀態。記者陳苡葳／攝影

鄰近西螺大橋舊堤防的濁水溪舊行水區長年閒置，雜草叢生，甚至常被當成垃圾場，造成大橋門面髒亂不堪，加上堤岸揚塵嚴重，雲林縣政府環保局設置空氣品質淨化區，施工10個月，今年6月完工，園區綠蔭盎然，有水有生態，並結合西螺七崁武術設置「林下練武區」，今起開放民眾休閒遊憩。

濁水溪舊行水區土地所有權為國有財產署，腹地近2公頃，寬廣遼闊的空間卻都沒在使用，反而滿堆垃圾，變成堤岸髒亂點，人跡罕至，也存有安全疑慮。

為平衡揚塵帶來的空氣汙染狀況及完善自然生態，環保局斥資4400萬元，去年8月動工改造，除開闢生態池、鋪設大草坪及誘蝶誘鳥複層式植栽，也設置山寨門高台，可俯瞰全區景致，農學體驗區則可摘果，還有利用養樂多罐打造而成的環保建材木屋，將作活動使用，動靜皆宜。

縣長張麗善、縣議員李明哲及縣府環保局長張喬維、工務處長汪令堯等人，今與西螺武館師傅一起見證園區啟用，全區廣達1.9公頃，種植101株喬木淨化空氣，設有雨水花園及地下滲透管，收集水資源循環利用，給排水系統連動生態草溝、抽水設備等集水和避免積淹水。

李明哲表示，該園區的建設以綠化為主，因設有練武空間，希望可增加遮蔭、遮雨處，未來引進社區大學課程等，有利人員從事教學活動；張喬維表示，接下來將先規畫武術推廣、草地野餐或音樂會等類型活動，拉抬新景點人氣。

雲林西螺「森活武樹園區」是全新完工的超大公園，其中「山寨門高台」象徵保衛家園的圍籬，可俯瞰全區景致。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺「森活武樹園區」是全新完工的超大公園，其中「山寨門高台」象徵保衛家園的圍籬，可俯瞰全區景致。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺「森活武樹園區」利用養樂多罐打造環保建材木屋，將作為展覽或靜態活動空間。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺「森活武樹園區」利用養樂多罐打造環保建材木屋，將作為展覽或靜態活動空間。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺「森活武樹園區」保留當地既有老榕樹依傍在生態池旁，人可在樹蔭下乘涼、賞景。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺「森活武樹園區」保留當地既有老榕樹依傍在生態池旁，人可在樹蔭下乘涼、賞景。記者陳苡葳／攝影
鄰近西螺大橋舊堤防的濁水溪舊行水區已不是過去的雜草叢生髒亂點，現在不僅有生態池，全區也綠意盎然，舒服到讓人馬上進入放空狀態。記者陳苡葳／攝影
鄰近西螺大橋舊堤防的濁水溪舊行水區已不是過去的雜草叢生髒亂點，現在不僅有生態池，全區也綠意盎然，舒服到讓人馬上進入放空狀態。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺「森活武樹園區」中的林下練武區專門規畫給武術團體使用。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺「森活武樹園區」中的林下練武區專門規畫給武術團體使用。記者陳苡葳／攝影

濁水溪 李明哲 張麗善 西螺大橋 雲林

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