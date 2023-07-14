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嘉市鼓勵在地就業 徵才活動錄取就業滿3月可抽獎

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義市垂楊國小活動中心明天上午將辦理嘉義地區廠商聯合徵才活動，將有26家廠商提供912項職缺。市民參加徵才活動且錄取後就業滿3個月，可獲抽獎機會，鼓勵在地就業。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，市府與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，明天上午將於垂楊國民小學活動中心合辦「2023嘉義地區廠商聯合現場徵才活動」，邀集26家嘉義地區事業單位，提供912個工作機會。

嘉義市社會處表示，活動規劃企業面試，也提供履歷健檢、職涯諮詢、職業訓練招生、身心障礙就業、中高齡就業及青春專案宣導等服務，完成線上履歷填寫，更提供100張電影票的抽獎機會。

另外，市民參加這次徵才活動且錄取後就業滿3個月，將會提供咖啡機、微波爐、氣炸鍋及40吋液晶電視等獎品的抽獎機會，鼓勵嘉義市民在地就業。

嘉義 徵才活動 履歷

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