迎接「台南400」 購物節廣邀逾2100特色店家參與
「台南購物節」今年邁入第13年，台南市政府今天宣布廣邀在地逾2100家特色店家參與，7月18日至9月15日受理報名，也為2024「台南400」慶典暖身。
台南市政府經濟發展局今天新聞稿指出，今年適逢台南購物節13週年，也是2024「台南400」慶典的暖身活動，市府將規劃老牌和創新店家激盪新火花，搭配優惠及促銷活動，讓遊客體驗台南人情味。
經發局長林榮川表示，將廣邀台南在地逾2100家特色店家參與台南購物節，7月18日至9月15日受理報名，資格是在台南市設有營業場所，且營業人的公司、商業或稅籍登記於台南市。
台南購物節活動開跑前，市府將整合特約店家優惠資訊，透過官方網站提供優惠方案，增加店家曝光度，讓遊客輕鬆購物。
經發局預定7月18、25日分別在永華市政中心、贏地創新育成基地舉辦說明會，另有分享講座提升店家專業度，讓全市攜手合作打造精彩的2023台南購物節。
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