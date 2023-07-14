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雲林東勢火燒牛稠大排遇雨成災 民代會勘爭取整治
雲林縣東勢鄉火燒牛稠大排及鄰近農地重劃區排水，長年來一直未整治，遇雨成災，農區一片汪洋，村民陳情，在地東勢鄉新坤村出身的新北市立委吳琪銘，和雲林立委蘇治芬爭取整治，將以千餘萬元應急工程先修，今天會勘，未來將爭取上下游1公里全面整治，此外，褒忠鄉埔姜崙大排也將朝生態河堤整治。
蘇治芬今天會同農水署副署長林國華及第五河川局長吳明華等人會勘褒忠鄉埔姜崙分線排水及東鄉鄉新坤村火燒牛稠大排，針對許多年久失修的農田渠道及村落大排進行檢討，並聽取地方意見。
褒忠埔姜崙分線渠道老舊龜裂、淤積，農水署預計以7500萬元改善1469公尺，強化渠道設計，滿足農民取水需求，改善圳路高程，維護供水品質兼顧安全，預定明年中完工。蘇治芬則認為該排水別具生態條件，也要求多植樹，朝生態堤岸整治。
蘇治芬一行人今天再抵長年水患不斷的東勢鄉火燒牛稠大排踏堪，新坤村長吳鐵全等多人說，新坤重劃區達數百公頃，因早年規畫不當，加上二十多年來未曾整修，致廣大農區積水難洩，每年都淹水及膝，水排不出去主要是地勢高程落差大，形成農田低、大排高，水才難消退。東勢鄉長張健福、議員顏嘉葦也指出，火燒牛稠大排流域廣，新坤、四美等村飽受水災之苦，期能盡速整治。
針對火燒牛稠大排未整治水患不斷，引起新坤村出身的旅北立委吳琪銘關切，連同蘇治芬向水利署爭取整治助農，先期經費約1400萬元先應急整治預定近期動工，原本要返鄉會勘的吳琪銘臨時取消，因而委請蘇治芬轉達將會全力爭取家鄉大排的整治。蘇治芬說，大排後續的整治將請農水署、水利署及權管的縣府聯手提出對策，讓村民遠離淹水夢魘。
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