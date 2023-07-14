快訊

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

分遺產舅獨拿透天厝＋500萬 母斷絕娘家聯繫！長輩悲慘結局曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林東勢火燒牛稠大排遇雨成災 民代會勘爭取整治

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林東勢鄉火燒牛稠大排遇雨成災，村民苦不堪言，立委蘇治芬（右一）會同水利署河川局等單位會勘，強調須中央和地方聯手整治。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉火燒牛稠大排遇雨成災，村民苦不堪言，立委蘇治芬（右一）會同水利署河川局等單位會勘，強調須中央和地方聯手整治。記者蔡維斌／攝影

雲林縣東勢鄉火燒牛稠大排及鄰近農地重劃區排水，長年來一直未整治，遇雨成災，農區一片汪洋，村民陳情，在地東勢鄉新坤村出身的新北市立委吳琪銘，和雲林立委蘇治芬爭取整治，將以千餘萬元應急工程先修，今天會勘，未來將爭取上下游1公里全面整治，此外，褒忠鄉埔姜崙大排也將朝生態河堤整治。

蘇治芬今天會同農水署副署長林國華及第五河川局長吳明華等人會勘褒忠鄉埔姜崙分線排水及東鄉鄉新坤村火燒牛稠大排，針對許多年久失修的農田渠道及村落大排進行檢討，並聽取地方意見。

褒忠埔姜崙分線渠道老舊龜裂、淤積，農水署預計以7500萬元改善1469公尺，強化渠道設計，滿足農民取水需求，改善圳路高程，維護供水品質兼顧安全，預定明年中完工。蘇治芬則認為該排水別具生態條件，也要求多植樹，朝生態堤岸整治。

蘇治芬一行人今天再抵長年水患不斷的東勢鄉火燒牛稠大排踏堪，新坤村長吳鐵全等多人說，新坤重劃區達數百公頃，因早年規畫不當，加上二十多年來未曾整修，致廣大農區積水難洩，每年都淹水及膝，水排不出去主要是地勢高程落差大，形成農田低、大排高，水才難消退。東勢鄉長張健福、議員顏嘉葦也指出，火燒牛稠大排流域廣，新坤、四美等村飽受水災之苦，期能盡速整治。

針對火燒牛稠大排未整治水患不斷，引起新坤村出身的旅北立委吳琪銘關切，連同蘇治芬向水利署爭取整治助農，先期經費約1400萬元先應急整治預定近期動工，原本要返鄉會勘的吳琪銘臨時取消，因而委請蘇治芬轉達將會全力爭取家鄉大排的整治。蘇治芬說，大排後續的整治將請農水署、水利署及權管的縣府聯手提出對策，讓村民遠離淹水夢魘。

東勢鄉新坤村長吳鐵全指火燒牛稠大排跨越兩村及廣大農地重劃區，年久未整治，幾乎看不到河道，經年帶來水患，村民苦不堪言。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉新坤村長吳鐵全指火燒牛稠大排跨越兩村及廣大農地重劃區，年久未整治，幾乎看不到河道，經年帶來水患，村民苦不堪言。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉火燒牛稠大排遇雨成災，村民苦不堪言，立委蘇治芬（右一）會同水利署河川局等單位會勘，強調須中央和地方聯手整治。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉火燒牛稠大排遇雨成災，村民苦不堪言，立委蘇治芬（右一）會同水利署河川局等單位會勘，強調須中央和地方聯手整治。記者蔡維斌／攝影
旅北立委吳琪銘關心家鄉治水，和立委蘇治芬聯手合作，期能徹底解決家鄉水患。記者蔡維斌／攝影
旅北立委吳琪銘關心家鄉治水，和立委蘇治芬聯手合作，期能徹底解決家鄉水患。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉姜城崙排水老舊，農水署將以七千多萬元全面整治。記者蔡維斌／翻攝
褒忠鄉姜城崙排水老舊，農水署將以七千多萬元全面整治。記者蔡維斌／翻攝

蘇治芬 重劃區 雲林

延伸閱讀

北港治水艱困區20年難獲解方 中央地方聯手破解難題

被賀「70歲大壽」暗藏棉裡針？蘇治芬出妙招「小額捐款70元給我」

影／雲林第3波社宅選定麥寮鄉 國有地占用戶將一併協調處理

社會住宅麥寮好室計畫啟動 預計116年12月完工

相關新聞

820還路於民大遊行募資 台南「行人地獄」女童父留言好催淚

台南3歲余姓女童5月走斑馬線遇車禍不治、母親重傷，「行人地獄」引爆國人怒火。行人零死亡推動聯盟將於8月20日上凱道舉辦「...

雲林與佛光山簽署合作備忘錄 星雲這段因緣再被提起

雲林縣政府與佛光山佛陀紀念館簽署合作備忘錄(MOU)，將對文物典藏、蒐藏研究、展示設計與教育推廣等4大面向交流合作；縣長...

西螺大橋旁超大公園開放了 賞景、乘涼還能練武

鄰近西螺大橋舊堤防的濁水溪舊行水區長年閒置，雜草叢生，甚至常被當成垃圾場，造成大橋門面髒亂不堪，加上堤岸揚塵嚴重，雲林縣...

雲林東勢火燒牛稠大排遇雨成災 民代會勘爭取整治

雲林縣東勢鄉火燒牛稠大排及鄰近農地重劃區排水，長年來一直未整治，遇雨成災，農區一片汪洋，村民陳情，在地東勢鄉新坤村出身的...

空地野草叢生小樹都快長成行道樹 南科指標蓮潭里居民氣炸

台南市本土性登革熱病例累積超過300例，市府忙防堵、清消，雜草叢生的空地、髒亂點都是整治對象，善化區蓮潭里長陳紫晶痛陳，...

兒童暑假好去處 嘉義科學168博覽會今開幕

暑假來嘉義市「大玩夢想嘉！」嘉義市科學168教育博覽會，上午在港坪體育館盛大開幕，市長黃敏惠與來賓啟動，大批親子湧入，人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦