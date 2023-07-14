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空地野草叢生小樹都快長成行道樹 南科指標蓮潭里居民氣炸

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
路旁空地放任雜草、樹木叢生，猛一看還以為是行道樹，枝葉都快長到車道上，依現行自治條例樹木無法可管，地主就算擺爛不修剪也沒輒。記者莊曜聰／攝影
路旁空地放任雜草、樹木叢生，猛一看還以為是行道樹，枝葉都快長到車道上，依現行自治條例樹木無法可管，地主就算擺爛不修剪也沒輒。記者莊曜聰／攝影

台南市本土性登革熱病例累積超過300例，市府忙防堵、清消，雜草叢生的空地、髒亂點都是整治對象，善化區蓮潭里長陳紫晶痛陳，多年來她想解決里內空地雜草、雜樹問題，但被相關單位互踢皮球，有些小樹甚至已經長成大樹，枝椏都超過人行道、快延伸到道路上，樹下也被人丟棄垃圾，相當離譜，這樣的地方還不只一處，面對里民申訴讓她傷透腦筋，直呼相關單位應該拿出辦法，別再推託。

善化區蓮潭里所在的LM區是南科發展的指標里，目前設籍的居民人數已經超過6000人，加上外來租屋族，人數眾多，自成一生活圈，還是台南最富里，按理說新開發區域較少髒亂點問題，但卻有地主、開發商、建商放任自家空地雜草、雜樹叢生，有些雜草隨鷹架攀附，影響觀瞻，有些樹木則鄰近住宅，造成蟲害，有些就長在路邊，甚至阻礙視線造成行車危險。

蓮潭里長陳紫晶說，依照現行台南市空地空屋管理自治條例，空地雜草如果超過100公分，可由當地公所發文地主改善，若逾期未處理就由環保局開罰，直到改善為止，但若是樹木竟無法可管，她多次反應、也向民代陳情，經現勘、會議多次都沒下文，她直指主管單位都發局把問題推給工務局、交通局、環保局等單位，最後又發文要公所依法規處理，但法規沒修改，是要怎麼「處理」？

據了解，LM區所在的蓮潭里內，仍有多處空地尚未開發，但大多已非原來地主，有的是開發商買下，有的則是建商土地，處理方式各有不同，有建商建案還沒動土，但會定期派員修剪草木，有些則放任雜草、樹木生長，不只有蚊蟲肆虐疑慮，甚至還有類出沒，其中一處空地旁就是蓮潭公園，居民經常在此休憩，有人戲稱，建商可能等工地動工才要一併處理，至少能省下部分費用。

市議員林志展表示，這類狀況全市都有，現行的管理條例敵有明顯漏洞，樹木影響到民宅的部分，還得透過民法處理，若有占用道路、影響安全等部分，又要會同其他單位，區公所只能起勸導作用，目前已和都發局討論，法令修改前依專案處理，讓各區公所也有相關依據，以解決實際問題。

空地樹木就長在住宅旁，有居民向里長反應，最近隱翅蟲變多還跑入屋內，不堪其擾，懷疑與空地有關。記者莊曜聰／攝影
空地樹木就長在住宅旁，有居民向里長反應，最近隱翅蟲變多還跑入屋內，不堪其擾，懷疑與空地有關。記者莊曜聰／攝影
善化區蓮潭里是南科發展的指標里，新建案多，但卻有地主放任土地雜草叢生，還有樹枝攀附鷹架而上，景觀與周遭住宅格格不入。記者莊曜聰／攝影
善化區蓮潭里是南科發展的指標里，新建案多，但卻有地主放任土地雜草叢生，還有樹枝攀附鷹架而上，景觀與周遭住宅格格不入。記者莊曜聰／攝影
還有空地停放廢棄車輛，但因為是私人空地，也無法可管。記者莊曜聰／攝影
還有空地停放廢棄車輛，但因為是私人空地，也無法可管。記者莊曜聰／攝影

台南 人行道 登革熱 南科

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