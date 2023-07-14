空地野草叢生小樹都快長成行道樹 南科指標蓮潭里居民氣炸

台南市本土性登革熱病例累積超過300例，市府忙防堵、清消，雜草叢生的空地、髒亂點都是整治對象，善化區蓮潭里長陳紫晶痛陳，多年來她想解決里內空地雜草、雜樹問題，但被相關單位互踢皮球，有些小樹甚至已經長成大樹，枝椏都超過人行道、快延伸到道路上，樹下也被人丟棄垃圾，相當離譜，這樣的地方還不只一處，面對里民申訴讓她傷透腦筋，直呼相關單位應該拿出辦法，別再推託。

善化區蓮潭里所在的LM區是南科發展的指標里，目前設籍的居民人數已經超過6000人，加上外來租屋族，人數眾多，自成一生活圈，還是台南最富里，按理說新開發區域較少髒亂點問題，但卻有地主、開發商、建商放任自家空地雜草、雜樹叢生，有些雜草隨鷹架攀附，影響觀瞻，有些樹木則鄰近住宅，造成蟲害，有些就長在路邊，甚至阻礙視線造成行車危險。

蓮潭里長陳紫晶說，依照現行台南市空地空屋管理自治條例，空地雜草如果超過100公分，可由當地公所發文地主改善，若逾期未處理就由環保局開罰，直到改善為止，但若是樹木竟無法可管，她多次反應、也向民代陳情，經現勘、會議多次都沒下文，她直指主管單位都發局把問題推給工務局、交通局、環保局等單位，最後又發文要公所依法規處理，但法規沒修改，是要怎麼「處理」？

據了解，LM區所在的蓮潭里內，仍有多處空地尚未開發，但大多已非原來地主，有的是開發商買下，有的則是建商土地，處理方式各有不同，有建商建案還沒動土，但會定期派員修剪草木，有些則放任雜草、樹木生長，不只有蚊蟲肆虐疑慮，甚至還有蛇類出沒，其中一處空地旁就是蓮潭公園，居民經常在此休憩，有人戲稱，建商可能等工地動工才要一併處理，至少能省下部分費用。