雲林首間餐飲業加入專案缺工徵才 33K起跳 招募成果出爐

餐飲飯店缺工持續嚴重，雲林縣首家加入專案缺工的知名連鎖火鍋店與虎尾就業中心合作，今天辦理首場單一徵才企業揪團面試，餐廳開出33K-37K起跳的服務人員職缺，吸引多位應徵者，他們不只是餐廳開出的薪資所吸引，還有勞動部祭出六千元到一萬元獎勵金；面試結束，3名餐飲生力軍隨即誕生，讓原本為缺工所苦的餐廳一解人力荒。

虎尾就業中心指出，疫情解封，旅遊的人增多，餐飲業面臨大量缺工紛紛設法招聘人員，勞動部也協助先開放旅宿業申請專案缺工獎勵，最近再推出餐飲業專案申請，只要一般失業勞工經公立就服機構推介成功，可獲每月6000元獎勵金，求職者如具備中高齡、高齡者及二度就業婦女等條件，全時工作每月再加碼1萬元，部分工時工作每月給予5000元就業獎勵，最長可請領12個月，福利多多。

雲林縣首家加入專案缺工的知名連鎖火鍋店與虎尾就業中心合作，今天辦理首場徵才面試，吸引多人參加。「一直沒勇氣從事餐飲業，覺得太累，但薪水以外還有獎勵金可拿，太吸引人了」36歲林小姐應徵成功喜開懷；另名剛滿18歲的年輕人，第一次求職進入餐飲業，他說，有點怕怕，但總得踏出第一步試試。

加入專案的餐廳業者也對這次的招聘成果很滿意，餐廳人員說，平常在店前張貼徵才公告或透過網路招聘，效果並不好，有了獎勵政策果然收實效，很快找到合適人才。

虎尾就業中心主任張春美表示，解決缺工，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」之外，針對青年也在這個月推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90天以上的初次尋職或從事非典型工作青年，提供就業協助以及尋職津貼、就業獎勵金，最高發給4.5萬元。