快訊

蔣萬安開第一槍！陳昇遭控涉性騷 北市府證實暫停啤酒節合作

緯創「關不住」激勵 AI 族群！台股大漲222點收17,283點

「美人魚骨骸」沖上岸！身體超完整還長出頭髮！清晰無P直擊照瘋傳

雲林首間餐飲業加入專案缺工徵才 33K起跳 招募成果出爐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為解決餐飲業缺工，雲林第一家連鎖火鍋店與虎尾就服中心合作現場徵才，並加碼補助就業將勵金，吸引不少年輕人應徵。圖／虎尾就業中心提供
為解決餐飲業缺工，雲林第一家連鎖火鍋店與虎尾就服中心合作現場徵才，並加碼補助就業將勵金，吸引不少年輕人應徵。圖／虎尾就業中心提供

餐飲飯店缺工持續嚴重，雲林縣首家加入專案缺工的知名連鎖火鍋店與虎尾就業中心合作，今天辦理首場單一徵才企業揪團面試，餐廳開出33K-37K起跳的服務人員職缺，吸引多位應徵者，他們不只是餐廳開出的薪資所吸引，還有勞動部祭出六千元到一萬元獎勵金；面試結束，3名餐飲生力軍隨即誕生，讓原本為缺工所苦的餐廳一解人力荒。

虎尾就業中心指出，疫情解封，旅遊的人增多，餐飲業面臨大量缺工紛紛設法招聘人員，勞動部也協助先開放旅宿業申請專案缺工獎勵，最近再推出餐飲業專案申請，只要一般失業勞工經公立就服機構推介成功，可獲每月6000元獎勵金，求職者如具備中高齡、高齡者及二度就業婦女等條件，全時工作每月再加碼1萬元，部分工時工作每月給予5000元就業獎勵，最長可請領12個月，福利多多。

雲林縣首家加入專案缺工的知名連鎖火鍋店與虎尾就業中心合作，今天辦理首場徵才面試，吸引多人參加。「一直沒勇氣從事餐飲業，覺得太累，但薪水以外還有獎勵金可拿，太吸引人了」36歲林小姐應徵成功喜開懷；另名剛滿18歲的年輕人，第一次求職進入餐飲業，他說，有點怕怕，但總得踏出第一步試試。

加入專案的餐廳業者也對這次的招聘成果很滿意，餐廳人員說，平常在店前張貼徵才公告或透過網路招聘，效果並不好，有了獎勵政策果然收實效，很快找到合適人才。

虎尾就業中心主任張春美表示，解決缺工，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」之外，針對青年也在這個月推出「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90天以上的初次尋職或從事非典型工作青年，提供就業協助以及尋職津貼、就業獎勵金，最高發給4.5萬元。

此外對中高齡族群，更持續給予企業每個月1.3萬至1.5萬的僱用獎勵金，鼓勵企業推動中高齡朋友就業機會，歡迎有求職需求民眾洽詢各地就業中心，善用利多條件。

為解決餐飲業缺工，雲林第一家連鎖火鍋店與虎尾就服中心合作現場徵才，並加碼補助就業將勵金，吸引不少年輕人應徵。圖／虎尾就業中心提供
為解決餐飲業缺工，雲林第一家連鎖火鍋店與虎尾就服中心合作現場徵才，並加碼補助就業將勵金，吸引不少年輕人應徵。圖／虎尾就業中心提供

餐廳 餐飲業 勞動部

延伸閱讀

求職看過來！ 7月起初次尋職青年就業最高可領4.5萬補貼

世紀風電62座彰芳西島風場水下基礎 提早完成交貨

捷運南環段再度流標 蔣萬安曝工程困難點

世紀風電62座彰芳西島風場專案水下基礎 全數交貨完畢

相關新聞

違反開罰最高6千元！ 雲林縣11月起全面禁用塑膠杯

繼台北、高雄、桃園之後，雲林縣飲料店將於今年11月起全面禁用塑膠一次用飲料杯，若飲料店提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分...

無人機體驗營在嘉義縣舉辦 9歲女童學組裝實現飛行夢想

嘉義縣府連2天在亞創中心辦無人機體驗營。縣長翁章梁今出席表示，台灣無人機的發展就在嘉義縣，目前實驗計畫為未來訂購的物品，...

5成研發經費縣府埋單 雲林縣創新補助擠破頭

雲林縣政府舉辦地方型SBIR計畫，最多補助50%研發經費，每年都吸引許多廠商報名，縣府今天舉辦去年補助廠商成果展，其中有...

校園登革熱孳生源多 專家拍片點名這些地方可能長孑孓

台南本土登革熱病例已累計311例，面對疫情持續攀升，台南市教育局強化校園登革熱巡檢孳清防疫知能，今天上架3分鐘教學短片，...

黃偉哲韓國行銷台南芒果 打入高檔樂天酒店及現代超市

台南是台灣最大芒果產地佔全台產量50%，平均每兩顆芒果就有一顆來自於台南。為開展韓國市場商機，台南市長黃偉哲出訪韓國行銷...

推動友善人行空間 嘉市府管線箱體遷移改善 擇民族路試辦

行政院為洗刷「行人地獄」汙名，推動友善人行空間管線箱體遷移改善，嘉市府與台電合作，優先選擇民族路（民生北路至忠義街）北側...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦