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無人機體驗營在嘉義縣舉辦 9歲女童學組裝實現飛行夢想

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府昨今2天在亞創中心辦無人機體驗營 ，今年年齡下修首辦國小4至6年級的小小飛手體驗營，播下未來新星種子。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府昨今2天在亞創中心辦無人機體驗營 ，今年年齡下修首辦國小4至6年級的小小飛手體驗營，播下未來新星種子。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣府連2天在亞創中心辦無人機體驗營。縣長翁章梁今出席表示，台灣無人機的發展就在嘉義縣，目前實驗計畫為未來訂購的物品，將是由無人機送到你家，這樣的情況，他相信在這群國小4年級生長大後，會看得到。祥和國小四年級施連慧說，「實現夢想，我要練好飛無人機，長大可以自己買」

嘉義縣重視無人載具的教育推廣，籌組縣「機隊」從校園教育就開始，今天嘉義竹崎高中學生展示機器人繞行夾取三角錐成果，溪口國中學生自行組裝6架無人機搭配舞蹈表演飛行技巧，令人驚豔。

營隊學生施連慧自信拿著無人機說，2天營隊跟同組隊員5人合力組裝一架無人機，飛無人機是她的夢想，剛開始練習飛時很緊張，超怕弄壞的，透過這次營隊，她更加喜愛上無人機，「我要練好無人機，長大可以自己買」

第二年開辦的無人機體驗營，今年年齡下修，首次舉辦國小4至6年級的小小飛手體驗營，課程內容從基礎的飛行原理、無人機的組裝到實際的無人機操作體驗，藉此播下更多未來的新星種子。

縣府指出，將與新北市政府合作，由竹崎高中與新北市立安康高中承辦，崇光高中、南港高工協辦，於7月29至30日在嘉義縣立體育館舉辦全國高中2023FRC機器人季後賽，北中南共計18個高中職FRC隊伍報名。

8月12日在亞洲無人機AI創新應用研發中心，也將舉辦「2023無人機日－亞洲無人機AI創新應用博覽會」，縣長翁章梁說，要讓大家看見嘉義縣除了是農工大縣外，也不斷深耕在無人載具產業。

嘉縣府昨今2天在亞創中心辦無人機小小飛手體驗營體驗營，祥和國小4年級女學童施連慧藉此熱愛上無人機。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府昨今2天在亞創中心辦無人機小小飛手體驗營體驗營，祥和國小4年級女學童施連慧藉此熱愛上無人機。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府昨今2天在亞創中心辦無人機體驗營，溪口國中學生組機隊6架搭配舞蹈表演飛行技巧，令人驚豔。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府昨今2天在亞創中心辦無人機體驗營，溪口國中學生組機隊6架搭配舞蹈表演飛行技巧，令人驚豔。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 夢想 翁章梁

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