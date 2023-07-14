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5成研發經費縣府埋單 雲林縣創新補助擠破頭

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府舉辦地方型SBIR計畫，最多補助50%研發經費，每年都吸引許多廠商報名，今天舉辦補助廠商成果展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府舉辦地方型SBIR計畫，最多補助50%研發經費，每年都吸引許多廠商報名，今天舉辦補助廠商成果展。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府舉辦地方型SBIR計畫，最多補助50%研發經費，每年都吸引許多廠商報名，縣府今天舉辦去年補助廠商成果展，其中有2名新住民也展現她們的軟實力，建設處表示，今年該計畫率取率不到5成，僅錄取21家，補助經費逾1千萬元。

雲林縣地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）邁入第16屆，今天舉辦去年補助廠商成果展，包括農產品加工、文創產業、工業、紡織類等有20家廠商展現輔導成果。

有業者利用牛蕃茄作成面膜、開發烏魚子乾拌麵、青木瓜涼麵，將地瓜葉作成黃金翡翠地瓜飲；紡織類業者研發數位化藍染技術，保留傳統工藝提高生產效率；工業4.0製造生產業者順帆風機工業所開發的節能水冷扇，結合遠端監控及大數據。

其中兩家廠商的研發者吳施珊、徐樂樂都是從大陸嫁來台灣的新住民，徐樂樂原本是美容師，嫁給世代種植地瓜的先生後，開始務農，她研發地瓜粥、地瓜乾，為農業開創新機；吳施珊原本是上班族，沒有務農經驗，嫁到台灣後，和先生務農種植辣木，她到處上課學習務農，甚至研發加工食品辣木茶，獲得補助。

以千層蛋糕聞名的豐喜食品，產品頗受好評，甚至進攻國外市場，但董事長廖憲平堅持不斷創新，繼先前研發客製化彩繪蛋糕服務，這次再獲補助導入智能管理系統，擴大服務消費者。

雲林縣府建設處長李俊興表示，縣府辦理地方型SBIR，每年度廠商均提出許多創意及新穎的研發計畫，透過專家學者甄選出具有創新性和市場性的計畫予以補助開發，這幾年來錄取率都不到5成，競爭相當激烈，開發期程以6個月為原則，能脫穎而出的業者，都有相當的實力，今年錄取的廠商有21家，補助金額逾1千萬元。

以千層蛋糕聞名的豐喜食品，產品頗受好評，甚至進攻國外市場，但董事長廖憲平（右）堅持不斷創新，繼先前研發客製化彩繪蛋糕服務，這次再獲補助導入智能管理系統。記者陳雅玲／攝影
以千層蛋糕聞名的豐喜食品，產品頗受好評，甚至進攻國外市場，但董事長廖憲平（右）堅持不斷創新，繼先前研發客製化彩繪蛋糕服務，這次再獲補助導入智能管理系統。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府舉辦地方型SBIR計畫，最多補助50%研發經費，每年都吸引許多廠商報名，今天舉辦補助廠商成果展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府舉辦地方型SBIR計畫，最多補助50%研發經費，每年都吸引許多廠商報名，今天舉辦補助廠商成果展。記者陳雅玲／攝影
新住民吳施珊獲得雲林縣政府地方型SBIR計畫補助，研發辣木茶。記者陳雅玲／攝影
新住民吳施珊獲得雲林縣政府地方型SBIR計畫補助，研發辣木茶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府舉辦地方型SBIR計畫，最多補助50%研發經費，每年都吸引許多廠商報名，今天舉辦補助廠商成果展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府舉辦地方型SBIR計畫，最多補助50%研發經費，每年都吸引許多廠商報名，今天舉辦補助廠商成果展。記者陳雅玲／攝影

雲林 新住民 文創產業

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