校園登革熱孳生源多 專家拍片點名這些地方可能長孑孓

台南本土登革熱病例已累計311例，面對疫情持續攀升，台南市教育局強化校園登革熱巡檢孳清防疫知能，今天上架3分鐘教學短片，包括馬桶、樹洞、洗手檯、飲水機、盆栽等細微處都可能長孑孓，由專業稽查人員針對校園室內、室外與工地的常見孳生源傳授孳清妙招，透過影像傳播宣導防疫知能，讓親師生共同「巡倒清刷」，守護家園。

市長黃偉哲表示，面對嚴峻疫情，南市透過疫調掌握數據擬定政策，另為避免登革熱疫情對學校師生健康的影響，已責成教育局與學校在暑假營隊、課輔等相關活動辦理前，務必做好校園環境巡檢及孳生源清除等各項防疫準備工作。防疫無假期，暑假期間運用輪值人力安排、各處室分區負責校園環境巡檢及孳生源清除，也提醒全民動手徹底清除室內外積水容器，落實孳生源清除工作，才能盡速將這波疫情平息。

教育局長鄭新輝表示，首播3分鐘短版影片，提醒校園常見孳生源及維護管理方法，包含如水生植物、飲水機、咖啡機底盤、花盆底盤、廁所馬桶、地下室水溝、陰井、排水孔、洗手台、水桶、樹洞、工地、帆布等，相關影片已公布於南市教育局臉書粉專「教育花路米」(https://fb.watch/lLnj5Ja-Nv/)，供學校運用。

鄭新輝說，登革熱是環境疾病，防疫需全民動起來，聘請專業人員拍攝校園登革熱防治重點宣導影片，期許師生人人皆是防疫專家，從守護校園進而守護家園，教育局後續還會推出完整版校園登革熱防治影片。自本次疫情出現，教育局即針對病例發生區、鄰近區及其他區域學校進行分級管制，啟動三級巡檢機制，強化各校巡檢孳清工作。