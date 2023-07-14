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最靈驗月老助脫單 台南聖母廟七夕單身聯誼明天搶名額

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南正統鹿耳門聖母廟在七夕將再推出單身聯誼活動。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南正統鹿耳門聖母廟在七夕將再推出單身聯誼活動。圖／鹿耳門聖母廟提供

各界敲碗不斷，台南正統鹿耳門聖母廟單身聯誼活動第二梯確定開辦，正逢鹿耳門聖母廟在台南市觀旅局6月舉辦的「幸福婚宴場地票選」榮獲第一名，主委王增榮決定將「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」以「七夕聯誼單身晚宴」的形式，在正統鹿耳門聖母廟「辦桌」，讓聯誼者感受南台灣特有的廟口宴席文化，在鹿耳門媽、月老星君的見證下，很快就能締結良緣、再來聖母廟辦婚宴！

聖母廟主委王增榮表示，鹿耳門聖母廟5月與台南市政府民政局合辦聯誼，開放1天男生就超標3倍，開放3天後女生也超標3倍，緊急關閉報名，經過很困難的評選才選出120人參加，5月舉辦的月老聯誼創下27對配對成功的佳績後，仔細檢討，年輕人不婚不生已經是國安危機，為了擴展未婚者社交生活領域，七夕聯誼將擴大舉辦，錄取男生180位女生180位，共360人，應該是全台灣最大、最特別的聯誼晚宴，歡迎單身男女把握機會報名。

雲嘉南風景區管理處長陳煜川說，藉由民間信仰月老結良緣的印象，提供單身男女交誼互動、增進地方觀光遊程的話題性，正是信仰結合觀光與生活的意義。

本次聯誼將在七夕前夕8月20日周日傍晚舉行，報到後先享受迎賓下午茶與薩克斯風演奏，下午5點30分「月老星君」神偶帶領團拜祈福，正式開始一系列聯誼互動，入夜後聆聽浪漫演唱、享受星空下「愛情風味辦桌」，還有豐富的參加禮、遊戲禮、配對禮，希望能為現場360位男女主角找到幸福、創造永恆的回憶。

活動由台南正統鹿耳門聖母廟主辦、台南市政府與雲嘉南濱海國家風景管理處合辦，委託民政局戶政科進行單身條件審查、確保參與者的權益。僅接受線上報名，報名連結將於7月15日上午公布於「台南正統鹿耳門聖母廟」官方粉絲專頁、「雲嘉南好好玩」fb粉專、民政局網站，詳細活動內容以報名網頁公布為準。

台南正統鹿耳門聖母廟在七夕將再推出單身聯誼活動。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南正統鹿耳門聖母廟在七夕將再推出單身聯誼活動。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南正統鹿耳門聖母廟在七夕將再推出單身聯誼活動。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南正統鹿耳門聖母廟在七夕將再推出單身聯誼活動。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南正統鹿耳門聖母廟在七夕將再推出單身聯誼活動，結合南部辦桌帶來不一樣的體驗。圖／鹿耳門聖母廟提供
台南正統鹿耳門聖母廟在七夕將再推出單身聯誼活動，結合南部辦桌帶來不一樣的體驗。圖／鹿耳門聖母廟提供

單身聯誼活動 台南 月老 七夕

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