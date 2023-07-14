最靈驗月老助脫單 台南聖母廟七夕單身聯誼明天搶名額

各界敲碗不斷，台南正統鹿耳門聖母廟單身聯誼活動第二梯確定開辦，正逢鹿耳門聖母廟在台南市觀旅局6月舉辦的「幸福婚宴場地票選」榮獲第一名，主委王增榮決定將「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」以「七夕聯誼單身晚宴」的形式，在正統鹿耳門聖母廟「辦桌」，讓聯誼者感受南台灣特有的廟口宴席文化，在鹿耳門媽、月老星君的見證下，很快就能締結良緣、再來聖母廟辦婚宴！

聖母廟主委王增榮表示，鹿耳門聖母廟5月與台南市政府民政局合辦聯誼，開放1天男生就超標3倍，開放3天後女生也超標3倍，緊急關閉報名，經過很困難的評選才選出120人參加，5月舉辦的月老聯誼創下27對配對成功的佳績後，仔細檢討，年輕人不婚不生已經是國安危機，為了擴展未婚者社交生活領域，七夕聯誼將擴大舉辦，錄取男生180位女生180位，共360人，應該是全台灣最大、最特別的聯誼晚宴，歡迎單身男女把握機會報名。

雲嘉南風景區管理處長陳煜川說，藉由民間信仰月老結良緣的印象，提供單身男女交誼互動、增進地方觀光遊程的話題性，正是信仰結合觀光與生活的意義。

本次聯誼將在七夕前夕8月20日周日傍晚舉行，報到後先享受迎賓下午茶與薩克斯風演奏，下午5點30分「月老星君」神偶帶領團拜祈福，正式開始一系列聯誼互動，入夜後聆聽浪漫演唱、享受星空下「愛情風味辦桌」，還有豐富的參加禮、遊戲禮、配對禮，希望能為現場360位男女主角找到幸福、創造永恆的回憶。