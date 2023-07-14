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違反開罰最高6千元！ 雲林縣11月起全面禁用塑膠杯

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣飲料店將於今年11月起全面禁用塑膠一次用飲料杯。記者陳雅玲／攝影
雲林縣飲料店將於今年11月起全面禁用塑膠一次用飲料杯。記者陳雅玲／攝影

繼台北、高雄、桃園之後，雲林縣飲料店將於今年11月起全面禁用塑膠一次用飲料杯，若飲料店提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質之PLA杯及保麗龍杯，最高可裁處6千元罰鍰。

環保局統計，雲林縣連鎖飲料店使用一次用飲料杯約297家，非連鎖飲料店使用約96家，每家店每月預估飲料杯使用量約9600個，換算雲林縣一個月就用掉377萬個塑膠飲料杯，等於一年用掉4524萬個飲料杯。

一次性塑膠用品對全球環境造成嚴重的汙染問題，若無法有效回收，最終將進入海洋和陸地環境，為生態系統帶來威脅，配合環保署限塑政策，雲林縣為落實減塑行動，原本預定今年7月就要禁用塑膠飲料杯，環保局長張喬維說，許多業者反映庫存塑膠杯來不及消化，經過協調後，延至今年11月開始實施。

自今年11月1日起雲林縣內所有「飲料店」（包括連鎖及非連鎖）將不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質的PLA杯及保麗龍杯，若違反限塑規定的業者可裁處1200元以上，6000元以下的罰鍰。

賴姓飲料業者表示，目前店內的塑膠杯庫存預計在11月之前可全數去化，未來將改使用紙杯，店內的消費者有一成會自帶飲料杯購買，接下來可能會加入雲林縣的循環杯租借，方便消費者購買飲料。

張喬維表示，雲林縣環保局在斗六及虎尾地區與飲料店合作推出循環杯租借服務，忘記攜帶環保杯的民眾，可以透過租借系統（https://rb.gy/btv2w）租借循環杯，連鎖飲料店可提供5元折價優惠，目前已有60家飲料業者配合。

環保局呼籲飲料店業者應於期限內完成一次用飲料杯的替換工作，也呼籲民眾「自備、重複、少用」落實源頭減量，養成自備環保杯或租借循環杯的習慣。

雲林縣飲料店將於今年11月起全面禁用塑膠一次用飲料杯。記者陳雅玲／攝影
雲林縣飲料店將於今年11月起全面禁用塑膠一次用飲料杯。記者陳雅玲／攝影
雲林縣飲料店將於今年11月起全面禁用塑膠一次用飲料杯。記者陳雅玲／攝影
雲林縣飲料店將於今年11月起全面禁用塑膠一次用飲料杯。記者陳雅玲／攝影

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