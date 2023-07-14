推動友善人行空間 嘉市府管線箱體遷移改善 擇民族路試辦
行政院為洗刷「行人地獄」汙名，推動友善人行空間管線箱體遷移改善，嘉市府與台電合作，優先選擇民族路（民生北路至忠義街）北側人行道試辦，將電箱移至路肩，目前辦理基座及管線遷移，市議員蔡文旭接獲居民陳情會勘，居民建議通盤檢討嘉雄路橋至啟明路之間2.3公里民族路兩側人行空間，拓寬改善。
居民說，民族路店面密集，居民眾多，但人行道僅1.5至2公尺寬，台電變電箱、中華電信機座多又密集，阻礙行人通行，殘障朋友、老幼寸步難行，當初設計令人不解，改善民族路人行空間，不只短短90公尺北側人行道。應拓寬改善嘉雄路橋至啟明路之間2.3公里民族路兩側人行空間，施工期間，原機車停車格遭新基座佔用，機車無處可停，停原停車格旁被警察開單，未考慮施工造成不便。
蔡文旭與工務處土木科承辦人員、陳情人會勘，他建議將民族路人行空間通盤檢討，拓寬至3公尺才適當，趁人行道拓寬，一併將老舊狹窄雨水下水道加深加寬，改善工程一步到位，避免不斷修補，浪費公帑。
工務處說，試辦民族路（民生北路至忠義街）北側人行道，將電箱移至路肩，該處路段人行道寬度約2公尺，是文化路商圈人潮密集區，因既有電箱及設施占據大部分人行道空間，通行民眾必須繞道十分危險，亟需改善。
市府配合台電施工前向商家說明，告知施工時間，目前該路段管線單位辦理基座及管線遷移，請路過車輛減速慢行，後續配合箱體移設後人行道空間修復，提供民眾舒適通行空間，後續推動民族路段往東，以及往西延伸至吳鳳北路口及民生北路口，暢通人行空間為首要目標，研議向中央提案申請經費辦理整體改善。台電嘉義區營業處說，配合市府辦理變電箱遷移。
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