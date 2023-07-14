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疫後非法旅宿增多 嘉義市府輔導、稽查雙管齊下保障旅客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市觀光人潮多，文化路夜市熱鬧滾滾。圖／嘉市府提供
嘉義市觀光人潮多，文化路夜市熱鬧滾滾。圖／嘉市府提供

疫後觀光爆發，非法旅宿遍地開花，觀光局統計，全台未合法列管旅館及日租套房989家、未合法民宿593家，非法民宿屏東157家最多，占比基隆40%最高，嘉市15%、新竹縣14%分居2、3，嘉市占比不高，但有議員提案要求市府制定嘉義市民宿自治條例。市府說，透過輔導稽查雙管齊下保障旅客。

議員蔡坤叡說，嘉義市觀光人口變多，住宿的需求也大增，雖在民宿管理辦法有制定規範，但地方要有自己的配套，因地制宜制定罰則及管理。

市府觀光新聞處說，為提升嘉市觀光產業量能，市府特別劃設「具人文或歷史風貌之相關區域」，2020年2月25日公告，區域內建築得依「民宿管理辦法」申請經營民宿。在市府積極輔導下，嘉市合法民宿從五柳園一家持續增加，2021年嘉市合法民宿增加到7家，截至6月底，合法民宿再添5家，總家數達11家。

市府透過輔導與稽查雙管齊下，保障消費者及合法業者的權益，2021年共裁罰36家業者，合計裁罰108萬元；今年元月至6月已裁罰20家業者，合計裁罰165萬元，呼籲消費者選擇合格民宿入住，讓旅遊更加安全有保障。

放暑假，市府拚觀光，舉辦購物節，最新財政部統計，嘉市住宿業營利事業銷售額1至4月9億1526萬元，較去年同期6億9756萬9000元，增加2億1769萬1000元，成長逾31%。觀光局台灣旅宿網統計，去年嘉市旅宿業住宿人次超過184萬人次， 創歷史新高，「遠見雜誌」縣市長施政滿意度調查，嘉市觀光休閒面向勇奪全台第2，市長黃敏惠6月26日率團前進泰國舉辦旅遊推廣說明會。

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