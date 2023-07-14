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黃偉哲訪韓行銷芒果 鎖定高端市場

中央社／ 台南14日電

台南市長黃偉哲出訪韓國行銷芒果，且鎖定高端市場，敲定在首爾樂天飯店推出芒果甜點系列，單份價格新台幣1000元至1500元。

台南芒果正值盛產期，黃偉哲12日出訪韓國，晚間登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao行銷，台、韓兩地貿易商備貨3公噸愛文芒果禮盒，銷售一空。

黃偉哲昨天在駐韓代表梁光中及首爾台貿中心主任賴登科陪同下，參觀韓國Lottemart連鎖超市，視察台南芒果上架狀況。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南芒果此次在Lottemart連鎖超市及現代百貨等旗下12家超市進行1星期促銷推廣。首爾樂天飯店則以台南愛文芒果推出系列芒果甜點，吸引韓國媒體、買家、網紅及直播主關注。

台南市農業局長李建裕表示，市府籌備數月和韓國龍頭飯店洽談，敲定在首爾樂天飯店推出愛文芒果系列，單份價格1000元至1500元，以精品甜點打入高端市場。

黃偉哲說，數天來參訪行程感受韓國民眾對台南愛文芒果顏色、外觀和口感的喜愛，相較於去年，他預期今年外銷韓國芒果增加逾15%。

芒果 黃偉哲

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