嘉縣觀音瀑布後天開放 停車問題受關注

嘉義縣知名景點竹崎鄉觀音瀑布風景區暌違22年將於後天開放，當天中午12點至下午4點免費入園，之後入園收30元到70元不等，居民憂心遊客湧入，停車空間有限、沿線道路可能會塞爆，盼提早有備案。觀音瀑布社區產業合作社指出，目前第1、2停車場共可停放近100輛汽車，停車問題會再研議。

觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興說，從文峰遊客中心往溪心寮，有2處私人停車場，分別在溪心寮廟旁約可停30輛、溪心寮老街內的第2停車場可停近70輛，停1次80元，合計有近100個車位，停這兩處後，須再穿越老街，步行1.5公里，走到觀音瀑布入口處的仁觀二號橋售票亭，或可付費搭高爾夫球接駁車，直接前往觀音瀑布。

針對團體客，劉建興指出，166縣道55.1公里處金獅村正在施作村里道路及工程便道前往觀音瀑布仁觀一號橋，總計長約1.6公里，預計12月底前完工，屆時金獅村有停車場，以停遊覽車為主，將安排9人座廂型車接送服務團客。

阿管處副處長陳榮欽表示，若溪心寮停車位已滿，會引導停放在文峰遊客中心前停車場，遊客接駁方式會立即和合作社研議，塞車、停車問題也會向警方討論協助交管。