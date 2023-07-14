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香菜每台斤破150元 小吃改放榨菜
受天熱影響，香菜價格飆漲，雲林小吃業者驚呼，這陣子雲林香菜的市場價格從每台斤90元漲到150多元；縣府農業處指出，香菜屬於冬季作物，近期因天氣炎熱、午後易有雨，栽種管理困難導致產量減少。有麵店業者說，近期貢丸湯的香菜改放榨菜，控制成本。
莿桐鄉蕭姓農民種植3分地的香菜，他坦言，近年夏季氣溫上升，香菜愈來愈難種，他今年首批在清明節前後種下，約45天後收成，現收成到第2批，「愈熱產量愈少」，只能靠加強管理、保持田間水分降溫，正常產量約1000多台斤，目前減產一半。
雲林香菜今年一期作種植面積40.99公頃，比去年同期減少2.9公頃，縣府分析，主要受栽種的環境要求高，須在整新後的土質上生長，影響部分農民栽種意願，另由於夏季氣溫高、加上午後易雨，本期產量目前出現減少情形。
縣府農業處指出，西螺果菜市場中昨天香菜的批發價每台斤150元；1名雲林陳姓菜販自產自銷的香菜，原本每把賣7元、每台斤100元，現在每把賣10元、每台斤150元。
雲林高姓主婦昨天買了一把香菜，直呼「貴得有感！」，但又不得不買。
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