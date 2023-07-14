幸福果變辛苦果 台南酪梨減產3成

台南市酪梨種植面積全台第一，其中又以大內區約259公頃為大宗，被稱為「酪梨故鄉」，別名「幸福果」，但今年天旱少雨，3、4月開花期後結果率不佳，缺水也造成落果嚴重，加上病蟲害肆虐，粗估減產約3成左右，且小果率增加，農民感嘆原本的「幸福果」變成了「辛苦果」。台南市農業局表示，目前未達天然災害標準，會持續注意及協助農民行銷。

南市府農業局統計，南市酪梨年產量逾9000公噸，產值約6.4億元，近年吸引不少青農投入，種植面積持續增加，質量明顯提升，市場評價不錯，也有採用自然、草生農法的酪梨，深受消費者喜愛。

在曾文溪畔種植酪梨的楊子賢去年獲選百大青農，他說今年旱象明顯比往年嚴重，農忙時看到乾枯河床，花雖盛開但結果率不佳，5月還猛掉果，有果園掉果率達5成，也有長不大的現象，粗估減產約3成左右。已是第三代種植酪梨的翁羚桂也自創品牌銷售，她說因缺水及病蟲害，淘汰掉的酪梨只能當作肥料品，面對氣候變遷，目前還找不到太好的解決辦法。

大內青農聯誼會會長胡國雄說，酪梨生長怕水但又不能沒水，堪稱嬌貴，前年一陣豪雨受災嚴重，去年水情恢復正常，沒想到今年又遇到旱象，農民還得去載水才能勉強灌溉，加上肥料等農資材價格調漲，種植成本增加不少。

南市府農業局指出，現在市場價每台斤約在60到150元間，價格僅進口酪梨二分之一，且是產地直送，將會協助替農民行銷。