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台南400 熱蘭遮博物館專業導覽員培訓上路

中央社／ 台南13日電

台南市政府規劃「台南400」系列活動，安平古堡園區「熱蘭遮博物館」常設展更新，預定9月23日、也就是距離2024年倒數100天揭幕，專業導覽員培訓已上路，讓遊客體驗歷史場景。

台南市政府文化局負責籌備安平古堡園區「熱蘭遮博物館」常設展更新，目的是讓走進館內遊客身歷其境體驗重要歷史場景，古蹟中英日文導覽解說員及古蹟區志工導覽解說培訓課程已開辦。

文化局今天表示，遊客透過導覽員專業解說，更能深入了解這片曾是汪洋桑田、同時養育台南歷史文化的土地及生活在此的人群。

參與古蹟導覽解說員培訓的王明和說，常設展更新後，將增加動畫及插畫等，視覺上較生動活潑，不僅吸引目光，也有助於理解展覽內容。

主題影片區規劃3支影片，包括「遊玩篇－安平古堡玩什麼」、「踏查篇－走入17世紀的熱蘭遮」及「解謎篇：想像400年前的生活」，絕對是認識台灣的首選。

另名導覽解說員梁郁萍表示，更展空間規劃呈現出老建築內部原始樣貌，有別於前檔展覽採取較多裝飾及包覆性展陳設計，視覺開闊通透，內容也納入學界最新研究成果，引導歷史認識與探索。

文化局資料顯示，「熱蘭遮博物館」建築本體是1882年興建的安平稅務司公館，過去也曾作為「台灣文化三百年紀念會」史料展館、安平區公所及永漢民藝館，2009年才以「熱蘭遮博物館」身分面世。

隨時光流逝，相關考古發掘、文史及建築等面向研究發現，又值「台南400」重要時刻，「熱蘭遮博物館」將以「從大員到台灣」為主題策展，講述台南和世界多次相遇，及無數往來人群在這片土地的互動歷史，展現博物館新風貌。

博物館 台南 文化局 安平古堡

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